Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sosyal medya Mehmet Şimşek’in Big Mac tweetini ti’ye aldı

22:4116 Ocak 2017
Gündem
Sosyal medya Mehmet Şimşek’in Big Mac tweetini ti’ye aldı

Sosyal medya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Big Mac hesabını konuşuyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Big Mac’ kıyaslaması ile sosyal medyada çok tartışıldı.

Mehmet Şimşek’in bigmac hesabını halk tiye aldı! İşte Mehmet Şimşek’e halkın verdiği türk tipi ekmek parası hesabından örnekler:

Son güncelleme: 22:4716.01.2017
Türkler ticareti nasıl değiştirdi?
Keşfet

Türkler ticareti nasıl değiştirdi?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar