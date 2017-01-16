Sosyal medya Mehmet Şimşek’in Big Mac tweetini ti’ye aldı

Sosyal medya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Big Mac hesabını konuşuyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Big Mac’ kıyaslaması ile sosyal medyada çok tartışıldı.

Mehmet Şimşek’in bigmac hesabını halk tiye aldı! İşte Mehmet Şimşek’e halkın verdiği türk tipi ekmek parası hesabından örnekler:

@nihatsirdar #BigMacHesabı maaş 140 bigmac kira 60 bigmac faturalar 40 bigmac yol parası 20 bigmac geri kalan 20 bigmac ile 30 gün doyacağız — Tarık Baysal (@baysaltarikk) 16 Ocak 2017

2.86$ x 4 kişi x 3 öğün x 30 gün = 1029,6$ = 3912 TL

4 kişilik 1 aile sadece BigMac yese 2.80 asgari ücret ediyor.

Al sana #BigMacHesabı — Atilla Dilaver (@AtillaDilaver) 16 Ocak 2017

#BigMacHesabı Saray maaliyeti 4.5milyarTL. Bugün kuruyla 1.192.748.091,60$.ABD’ye göre 235,720,967 BigMac,TR’ye göre 433,726,579 BigMac. — Volkan Çolakoğlu (@volakoglu) 16 Ocak 2017

Ekmek bulamıyorsanız BigMac yiyin #BigMacHesabı — Zeus (@aykutt_official) 16 Ocak 2017

Sonra bir bigmac daha bir daha sonra bir daha bir bigmac daha #BigMacHesab — Hüseyin Hardal (@huseyinhardal1) 16 Ocak 2017

#işsizlik olur mu hiç !

BigMac endeksine göre ABD’den bile ilerideyiz.

Ekmek bulamayan BigMac yer ucuz ucuz. — Vatan ve Hürriyet (@TC_Ulusal) 16 Ocak 2017

Amerika’ya Bigmac satarak dış borcu kapatamaz mıyız? Sadece 1 soru pic.twitter.com/sCFj3RSL24 — can (@tembeligent) 15 Ocak 2017

#biliyormusunuz Akp hükümetinden önce 10 dolarla #bigmac menü alıyoduk şimdi ise 4 dolarla..Ekonomi süper..#bigmachesabi — Orhan Adatepe (@AdatepeOrhan) 16 Ocak 2017

Satın alma gücünü düşünmeden konuşan bir başbakan yardımcısı #Hmm #bigmacindex #bigmachesabi — MELİH SELEK (@_melihselek) 16 Ocak 2017