Sosyal medya seferber oldu o tacizcinin kimliği belirlendi

Ankara'da evine giderken tacize uğrayan ve şikayette bulunduğu polis merkezinde sonuç alamadığını belirterek, sosyal medyada 'Tacizcimi arıyorum' paylaşımında bulunan genç kıza taciz şüphelisinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.
Üniversiteli kızın, sosyal medyada paylaştığı taciz görüntüleri büyük tepki alırken, Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekip, tacizcinin kimlik bilgilerine ulaştı. Ekipler, tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.
DHA
Son güncelleme: 18:3511.12.2017