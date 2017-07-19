Sosyal medya Tuğrul Türkeş’i konuşuyor: Kullan-at yapmışlar

Yeni kabinede Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in liste dışı kalması sosyal medyanın gündemine de bomba gibi düştü.

Bugün Ak Saray'a çıkan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra yeni kabineyi açıkladı. Kabinede 5 bakanın yeri değişti 6 da yeni isim geldi.

TUĞRUL TÜRKEŞ KOLTUĞUNU KAYBETTİ

Yeni kabinede Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'e yer verilmediği gözlendi. 28 Ağustos 2015 tarihindeki seçim hükümetine MHP'li vekil kontenjanından giren ve ardından AKP saflarına geçtikten sonra açıklanan kabinelerde Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilen Tuğrul Türkeş, yaklaşık 2 yılın ardından bu koltuğunu kaybetmiş oldu.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kabine revizyonunun açıklanmasının ardından kabine dışında kalan AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabı twitter üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu. Türkeş paylaşımında, “Yeni Bakanlar Kurulu, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Görev alan tüm arkadaşlarımıza muvaffakiyetler diliyorum” mesajını verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Türkeş’in kabine kalması sosyal medyada da günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Sosyal medya kullanıcıları “Türkeş’i ihtiyaç kalmadı”, “Türkeş’e kullan-at yapılmış” şeklinde yorumlarda bulundu.

O yorumlardan bazıları şöyle:

Tuğrul Türkeş’e ihtiyaç kalmadı… Devlet Bahçeli, iç tüzük de dahil olmak üzere istediği her şeyi yaptırıyor zaten AKP’ye… — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 19 Temmuz 2017

Tuğrul Türkeş’in kabine dışı kalması, Numan Kurtulmuş’un tenzili rütbesi, Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlı’ğından alınması konuşulur..!! — İsmail Dükel (@ismaildukel) 19 Temmuz 2017

Tuğrul Türkeş “kullan-at” yapılmış, “siyaset mezarlığında”ymış artık falan neyse de…

Meral Akşener farkını bir de böyle görün istedim. pic.twitter.com/FA27l2H4o4 — Irmak Utku (@IrmakUtku) 19 Temmuz 2017

Kullan-at: Tuğrul Türkeş yeni kabinede yok. — Şevket Apuhan (@SevketApuhan) 19 Temmuz 2017

Numan Kurtulmuş ve Tuğrul Türkeş kabine dışı. Transferle gelenlerden yalnız Süleyman Soylu yerini koruyor. — Erdemmgul (@erdemmgul) 19 Temmuz 2017