Sosyal medya üzerinden intihar edeceğini duyurdu, polis ipten aldı

Bilecik'te bunalım geçiren 25 yaşındaki genç, sosyal medya hesabı üzerinden intihar edeceğini duyurmasının ardından eve gelen polisler tarafından ipten alındı.

Alınan bilgilere göre, Gazipaşa Mahallesi Futbol Sokakta üzerinde 5 katlı bir binanın zemin katında ikamet eden Halil Can A. isimli genç, sosyal medya hesabı üzerinden intihar edeceğini arkadaşlarına duyurdu. Ardından sosyal medya üzerinden canlı yayına geçen şahıs, pantolonun kemerinin boynuna geçirdiği esnada Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri olay yerine geldi. Eve geldiklerinde kapının açık olması sebebiyle eve girmekte zorlanmayan ekipler, şahsı boynunda pantolonun kemeriyle kendini asmış şekilde buldu. Şahsı hemen kemerden kurtaran ekipler, yaşadığı görünce hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından genç, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdılar. İntihara teşebbüs eden gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)