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Sosyal medyada ‘Anıtkabir’e yapılaşma’ iznine tepkiler çığ gibi büyüyor: bu kez yurdun dört bir yanından Ankara’ya yürürüz milyonlar oluruz

Ankara Belediye Meclisi'nin aldığı kararla Anıtkabir civarına yapılaşma izni çıktı, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar, #Anıtkabiredokunma etiketiyle binlerce tweet attı.

16:5217 Temmuz 2017
Gündem
Sosyal medyada ‘Anıtkabir’e yapılaşma’ iznine tepkiler çığ gibi büyüyor: bu kez yurdun dört bir yanından Ankara’ya yürürüz milyonlar oluruz
Ankara Belediye Meclisi'nin aldığı kararla Anıtkabir civarına yapılaşma izni çıktı, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar, #Anıtkabiredokunma etiketiyle binlerce tweet attı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planını değiştirdi. Yeni planla birlikte Anıtkabir'in bulunduğu arazide yapılaşmaya olanak doğuyor. SÖZCÜ'nün yaptığı özel haber güdeme bomba gibi düştü. Özellikle sosyal medyada, vatandaşlar büyük tepki gösterdi. İşte sosyal medyada Anıtkabir'in yapılaşma iznine tepkiler…

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