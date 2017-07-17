Sosyal medyada ‘Anıtkabir’e yapılaşma’ iznine tepkiler çığ gibi büyüyor: bu kez yurdun dört bir yanından Ankara’ya yürürüz milyonlar oluruz

Ankara Belediye Meclisi'nin aldığı kararla Anıtkabir civarına yapılaşma izni çıktı, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar, #Anıtkabiredokunma etiketiyle binlerce tweet attı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planını değiştirdi. Yeni planla birlikte Anıtkabir'in bulunduğu arazide yapılaşmaya olanak doğuyor. SÖZCÜ'nün yaptığı özel haber güdeme bomba gibi düştü. Özellikle sosyal medyada, vatandaşlar büyük tepki gösterdi. İşte sosyal medyada Anıtkabir'in yapılaşma iznine tepkiler…

Bunu yapmak için kaç Milton ceset çiğnemeleri gerek iyi hesap etsinler! Bu kadar da üstlenmez!!!

Bölücülüktür bu!!!#AnıtkabireDokunma pic.twitter.com/TmZNuHIenv — Gölge ADAM (@GolgeAtam) 17 Temmuz 2017

Öyle dokunuyor ki size varlığı, önünde eğdiniz başınız, ne yaparsanız yapın silemeyeceksiniz. Buna müsaade eder miyiz? #AnıtkabireDokunma — Bihter Ziyagil (@yengenizbihter) 17 Temmuz 2017

Çanakkale Ruhu Dİyip Anıtkabire Gözdikmek Nedir!!!!!! #AnıtkabireDokunma Aklından Bile Geçirme!!! pic.twitter.com/sfM6BlxwdZ — Aysin Albayrak (@AysinAlbayrak) 17 Temmuz 2017

Ya siz o pis ellerinizi Anıtkabir’den çekersiniz ya da biz çektiririz. Unutmayın, Mustafa Kemal’ler tükenmez. #AnıtkabireDokunma — İrem (@birsiirbirgece) 17 Temmuz 2017

Sabır ve sınırları zorlamayın artık YETER!#AnıtkabireDokunma — Dilan (@Dilan_Uz) 17 Temmuz 2017

bu resmen cumhuriyetle hesaplaşma,Atatürk nefreti ama neyaparsanyap,ortadan yar kendini farketmez çünkü #fikirlerölmez #AnıtkabireDokunma — filip (@raving_drooling) 17 Temmuz 2017

#AnıtkabireDokunma

Nedir bu bina yapma aşkı? Koskoca Ankara’da yer mi kalmadı? — Arzu (@arzucngl) 17 Temmuz 2017

Kendi çıkarlarınız milletin sulh ve refahından daha mühim deildir, insanlara görüş ayrılığı için zemin hazırlamayın #AnıtkabireDokunma — Miran (@MirdeshanMiran) 17 Temmuz 2017

Ya siz şaka mısınız, dalga mı geçiyorsunuz? Gerçek bir haberse gerçekten çok yazık. Bunu düşünebilmek bile terbiyesizlik #AnıtkabireDokunma — Pelin Akkuş (@pelinakkusss) 17 Temmuz 2017

#AnitkabireDokunma dokunursan bu kez yurdun dört bir yanından Ankara’ya yürürüz milyonlar oluruz…

Yaptığınız o yollara sığmayız… pic.twitter.com/gfUtPoCLIq — Esma Balta (@EsmaBalta) 17 Temmuz 2017

Türk Milleti Atasinin yanindadir haydi herkes Anitkabire #AnıtkabireDokunma — Emre akar (@Emreee199745) 17 Temmuz 2017