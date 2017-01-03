Sosyal medyada Barbaros Şansal’a yapılan linç girişimine tepki!

Modacı Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı'nda yapılan linç girişimi sonrası sosyal medya büyük tepki gösterdi. Herkesin sitemle merak ettiği soru ise şu: O kalabalık Atatürk Havalimanı apronuna nasıl girebiliyor?

Modacı Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı'nda yapılan linç girişimi sonrası sosyal medya büyük tepki gösterdi. Herkesin sitemle merak ettiği soru ise şu: O kalabalık Atatürk Havalimanı apronuna nasıl girebiliyor?

Yılbaşı gecesi Kıbrıs’tan bir video yayınlayan modacı Barbaros Şansal, söylediği sözlerden sonra sınır dışı edildi. Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınan Şansal, polisler eşliğinde Atatürk Havalimanı’na geldiğinde apronda öfkeli kalabalık tarafından linç girişimine maruz kaldı. Şansal’ın Türkiye’nin en güvenlikli bölgelerden biri olan Atatürk Havalimanı’nda polislerin gözleri nasıl linç girişimine maruz kaldı? Kalabalık aproan nasıl girdi? Bu sorular yanıtlanmazken sosyal medyada öfkeli kalabalığa ve havalimanı görevlilerine büyük tepki geldi. İşte Sosyal medyada Şansal’a yapılan saldırılara gelen tepkiler:

Barbaros Şansal’ın söylediklerine kızanların “Milletin … koyacağız” diyen Mehmet Cengiz için de söyleyecekleri bir şeyler vardır herhalde — Haluk Hepkon (@halukhepkon) 2 Ocak 2017

Kimsenin linç edilmesine izin veremezsin. Ahlaken, kanunen, vicdanen bunu yapamazsin! #BarbarosSansal — Barbaros Altuğ (@barbarosaltug) 2 Ocak 2017

#BarbarosŞansal girişin yasak olduğu apronda, onu getiren polislerin gözü önünde linç edildi. Neresinden tutsan elinde kalıyor… — Barış Atay (@barisatay) 2 Ocak 2017

Barbaros Şansal mı oldu derdiniz şimdi? Günlerdir yılbaşı kutlaması ile ilgili kin kusan hesapları bulup toplasanıza!!! — QETESH (@qtsh_01) 1 Ocak 2017

Katliamdan bu yana 2 gün geçti, katil serbestçe aramızda dolaşıyor. Güçleri Barbaros Şansal’ı linç ettirmek için tiyatro düzenlemeye yetiyor — Haluk Hepkon (@halukhepkon) 2 Ocak 2017

IŞİD’i, saldırıları, teröristi bırakıp, Barbaros Şansal’ın peşine düştüler. Bu ülkeye barbarca bir linç kültürü yerleştirdiniz! — Makbule Cengiz (@mak_cen) 2 Ocak 2017

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Barbaros Şansal’a apron içinde polis gözetiminde saldırılabilmesi, onun yayınladığı videodan daha vahimdir.

Gözaltına alınmış zaten. — Alp (@AlpSirman) 2 Ocak 2017

Nasıl yani nasıl!! Polis nasıl izin veriyor o kadar insanın Apron’a girip Barbaros Şansal’ı linç etmesine!! Nasıl! — laforgue (@laforguetwt) 2 Ocak 2017

Barbaros Sansal’in Cezasini Yargi/Mahkeme vermeli..

Görüntüler dogru ise Linç Apron’da gerceklestiriliyor..

Korkunc, vahset..! — Mesut Güvenc (@MesutGuevenc) 2 Ocak 2017

uluslararası bir havalimanında uçaktan inen bir şüpheliyi daha apronda linç etmeye kalkışmak nedir? burası kabile devleti mi? — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) 2 Ocak 2017

#BarbarosŞansal girişin yasak olduğu apronda, onu getiren polislerin gözü önünde linç edildi. Neresinden tutsan elinde kalıyor… — Barış Atay (@barisatay) 2 Ocak 2017

avrupanın veya dünyanın en büyük havaalanını yapmakla değil, insanları o alanda güvenle götürüp getirebiliyorsan gelişmiş oluyorsun. — uzobey (@uzobey) 2 Ocak 2017

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