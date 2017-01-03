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Sosyal medyada Barbaros Şansal’a yapılan linç girişimine tepki!

Modacı Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı'nda yapılan linç girişimi sonrası sosyal medya büyük tepki gösterdi. Herkesin sitemle merak ettiği soru ise şu: O kalabalık Atatürk Havalimanı apronuna nasıl girebiliyor?
12:133 Ocak 2017
Gündem
Sosyal medyada Barbaros Şansal’a yapılan linç girişimine tepki!
Modacı Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı'nda yapılan linç girişimi sonrası sosyal medya büyük tepki gösterdi. Herkesin sitemle merak ettiği soru ise şu: O kalabalık Atatürk Havalimanı apronuna nasıl girebiliyor?

Yılbaşı gecesi Kıbrıs’tan bir video yayınlayan modacı Barbaros Şansal, söylediği sözlerden sonra sınır dışı edildi. Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınan Şansal, polisler eşliğinde Atatürk Havalimanı’na geldiğinde apronda öfkeli kalabalık tarafından linç girişimine maruz kaldı. Şansal’ın Türkiye’nin en güvenlikli bölgelerden biri olan Atatürk Havalimanı’nda polislerin gözleri nasıl linç girişimine maruz kaldı? Kalabalık aproan nasıl girdi? Bu sorular yanıtlanmazken sosyal medyada öfkeli kalabalığa ve havalimanı görevlilerine büyük tepki geldi. İşte Sosyal medyada Şansal’a yapılan saldırılara gelen tepkiler:

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