Sosyal medyada başladı, sokağa taştı: 12 yaralı

Çorum’da sosyal medyada tartıştıktan sonra mahallede buluşan üç gencin silahlı kavgasında 12 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Sezai Ç. (22), Velican T. (20) ve Uğurcan K. (21), sosyal medyada tartıştıktan sonra ellerinde pompalı tüfekler, bir apartmanın önünde buluştu. Tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı çatışmaya dönüştü. Gençler, rastgele çevreye ateş etti. Bu sırada gençlerden biri apartmandaki bir evin balkonuna çıkarak ateş etmeye devam etti.

Silahlardan çıkan saçmalar, çevredeki insanlara ve otomobillere isabet etti. Olayda Sezai Ç. ile birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, Sezai Ç., Zülfiye G. (32), Seval G. (57), Şehri A. (56), Eyüp Vural G. (6), Şehriban S. (52), Nevin T. (51), Satı S. (53), Yusuf Berk Ü. (14), Rukiye T. (26), Gülüruf S. (47) ve Hasan Umut T., ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların yakınları hastaneye akın ederken, polis ekipleri de acil servis önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Velican T. ve Uğurcan K.’yı gözaltına aldı. DHA