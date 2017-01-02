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Sosyal medyada İçişleri Bakanlığı’na büyük tepki: Laiklik Suç Değildir!

İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından, 'laiklik yanlısı' ve 'IŞİD karşıtı' konuşmayı emniyete Twitter üzerinden ihbar edilmesi sonrası gözaltı geldi. Sosyal medya, skandal olayı 'Laiklik Suç Değildir' etiketiyle sosyal medyadan Bakanlığa tepki gösterdi. Tepkiler sonrası Bakanlık tweeti tepkiler çığ gibi büyüyünce sildi.
11:142 Ocak 2017
Gündem
Sosyal medyada İçişleri Bakanlığı’na büyük tepki: Laiklik Suç Değildir!
İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından, 'laiklik yanlısı' ve 'IŞİD karşıtı' konuşmayı emniyete Twitter üzerinden ihbar edilmesi sonrası gözaltı geldi. Sosyal medya, skandal olayı 'Laiklik Suç Değildir' etiketiyle sosyal medyadan Bakanlığa tepki gösterdi. Tepkiler sonrası Bakanlık tweeti tepkiler çığ gibi büyüyünce sildi.

İstanbul Okmeydan'ında dün gece bir grup genç, kahvehaneleri dolaşarak Laiklik çağrısı yapıp IŞİD karşıtı açıklamalar yaptı,  ardından durum İçişleri Bakanlığı'nın Twitter adresi aracılığıyla, gençler polise ihbar edildi. Kahvehanede konuşan Ayşegül Başar gözaltına alındı. Gözaltı haberinden hemen sonra sosyal medyada #LaikliğiSavunmakSuçDeğildir  hashtag’iyle İçişleri Bakanlığı'na büyük tepki gösterilince Bakanlık Tweet'i sildi; ancak tepkiler dinmedi. İşte sosyal medyada Bakanlık tweetine tepkiler:

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Son güncelleme: 11:4102.01.2017
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