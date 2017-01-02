Sosyal medyada İçişleri Bakanlığı’na büyük tepki: Laiklik Suç Değildir!

İstanbul Okmeydan'ında dün gece bir grup genç, kahvehaneleri dolaşarak Laiklik çağrısı yapıp IŞİD karşıtı açıklamalar yaptı, ardından durum İçişleri Bakanlığı'nın Twitter adresi aracılığıyla, gençler polise ihbar edildi. Kahvehanede konuşan Ayşegül Başar gözaltına alındı. Gözaltı haberinden hemen sonra sosyal medyada #LaikliğiSavunmakSuçDeğildir hashtag’iyle İçişleri Bakanlığı'na büyük tepki gösterilince Bakanlık Tweet'i sildi; ancak tepkiler dinmedi. İşte sosyal medyada Bakanlık tweetine tepkiler:
Sayin @TC_Basbakan cok iyi dusunmussunuz bu konuda Bakanliginizi da uyarir ve laikligin suc olmagidini hatirlatir misiniz? pic.twitter.com/gbnXshTBOR
— Ozge Memisoglu (@Ozge1971) 1 Ocak 2017
“IŞİD’e karşı laikliği savunalım; laiklik kardeşliktir” diyen bir genci hedef gösteren İçişleri Bakanlığı’ndan bizi kim, nasıl koruyacak?
— Kıvanç Özcan (@kivanc_metu) 1 Ocak 2017
“Anayasasında laiklik olan bir devletin içişleri bakanlığına #LaikliğiSavunmakSuçDeğildir demek zorunda kalan ülkenin insanlarıyız”
— ODTÜ Muhalefet (@odtumuhalefet) 1 Ocak 2017
“IŞİD’e geçit vermeyeceğiz” diyen gençleri hedef gösterenler,kimseyi Suriye’de IŞİD’le savaştığına inandıramaz! #LaikliğiSavunmakSuçDeğildir pic.twitter.com/GydCkKVrqd
— Erdal Aksünger (@EAksunger) 1 Ocak 2017
İçişleri Bakanlığı #reina katliamını kınayan ve laikliği savunanları ihbar edin diye trollvari tweet atıp sonra siliyor.Vay ülkenin haline! pic.twitter.com/PxhtJw58dB
— Ali Rıza Şimşek (@adnsimsek) 1 Ocak 2017
Sayın Süleyman Soylu, twit silinmiş durumda. Suç unsuru olan cümleyi kamuoyuna açıklamanızı önemle rica ederiz. @suleymansoylu @TC_icisleri
— Ahmet Chz (@ahmetchz) 1 Ocak 2017
İç işleri bakanlığı o tweet i atani bulup sorgularsa arkasında ne olduğu ortaya çıkar.
— storyteller (@Sedat2aral) 1 Ocak 2017
TR’nin terörle mücadelesi 39 kişiyi öldüreni yakalamak değil kahvede “laikliğe sahip çıkın” diyenleri aramaya çalışmaktır.
(Twiti sildiler) pic.twitter.com/CRgQBc4bN5
— Power of Freedom (@ateyisd) 1 Ocak 2017
Tivitinizi Silmişsiniz Ama Ben Şuraya Bırakayım,
Sakıncası Olmaz, Öyle Değil Mi Sayın Bakanlık?!.@EmniyetGM @TC_icisleri
— ℭℰℳ © (@_Cemizm) 1 Ocak 2017
Icisleri bakanligi hesabini yoneten kisinin aktroll hesabindan atacagi tweeti yanlislikla bakanliktan yollamasi ihtimali?
— Gracchus (@gracchus1917) 1 Ocak 2017
İçişleri Bakanlığı, Okmeydanı’nda bir kahvede “gericiliğe karşı mücadele” çağrısı yapan gençleri hedef gösteriyor!Kimi kime kırdırmaktır bu?
— T.C Suna Akyıldız (@CadiKazaniiii) 1 Ocak 2017
Bakanlık hesabından atılan skandal tweet silindi. #LaikliğiSavunmakSuçDeğildir pic.twitter.com/IhfkfLM6ws
— Serpil #CHP (@serpilCHP) 1 Ocak 2017
içişleri bakanlığı tiviti sildi, bu tiviti kim attı? neden 4 saat boyunca burada kaldı? bu hedef göstermenin yaptırımı olmayacak mı?
— fırat (@firatfstk) 1 Ocak 2017
Daha attıkları tweetin arkasında duramıyorlar , vah ki vah
— _Burcu_ (@_Burcu_onr) 1 Ocak 2017
Tweeti silince düşünce değişmiş mi oldu? https://t.co/tY6Vi1mSuM
— İrem Çiçek (@irem_cicek) 1 Ocak 2017
Artık devlet aygıtı laikliği savunanlarla mı mücadele verecek?
Tweeti silmekle olmuyor! https://t.co/rAerAujqk2
— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) 1 Ocak 2017
CHP İstanbul Gençlik Örgütleri olarak İçişleri Bakanlığı’nın rahatsız olduğu konuşmanın altına imza atıyoruz.#LaikliğiSavunmakSuçDeğildir pic.twitter.com/lyLcLTP8zL
— Kenan Otlu (@KenanOtlu) 1 Ocak 2017