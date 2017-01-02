Sosyal medyada İçişleri Bakanlığı’na büyük tepki: Laiklik Suç Değildir!

İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından, 'laiklik yanlısı' ve 'IŞİD karşıtı' konuşmayı emniyete Twitter üzerinden ihbar edilmesi sonrası gözaltı geldi. Sosyal medya, skandal olayı 'Laiklik Suç Değildir' etiketiyle sosyal medyadan Bakanlığa tepki gösterdi. Tepkiler sonrası Bakanlık tweeti tepkiler çığ gibi büyüyünce sildi.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından, 'laiklik yanlısı' ve 'IŞİD karşıtı' konuşmayı emniyete Twitter üzerinden ihbar edilmesi sonrası gözaltı geldi. Sosyal medya, skandal olayı 'Laiklik Suç Değildir' etiketiyle sosyal medyadan Bakanlığa tepki gösterdi. Tepkiler sonrası Bakanlık tweeti tepkiler çığ gibi büyüyünce sildi.

İstanbul Okmeydan'ında dün gece bir grup genç, kahvehaneleri dolaşarak Laiklik çağrısı yapıp IŞİD karşıtı açıklamalar yaptı, ardından durum İçişleri Bakanlığı'nın Twitter adresi aracılığıyla, gençler polise ihbar edildi. Kahvehanede konuşan Ayşegül Başar gözaltına alındı. Gözaltı haberinden hemen sonra sosyal medyada #LaikliğiSavunmakSuçDeğildir hashtag’iyle İçişleri Bakanlığı'na büyük tepki gösterilince Bakanlık Tweet'i sildi; ancak tepkiler dinmedi. İşte sosyal medyada Bakanlık tweetine tepkiler:

Sayin @TC_Basbakan cok iyi dusunmussunuz bu konuda Bakanliginizi da uyarir ve laikligin suc olmagidini hatirlatir misiniz? pic.twitter.com/gbnXshTBOR — Ozge Memisoglu (@Ozge1971) 1 Ocak 2017

“IŞİD’e karşı laikliği savunalım; laiklik kardeşliktir” diyen bir genci hedef gösteren İçişleri Bakanlığı’ndan bizi kim, nasıl koruyacak? — Kıvanç Özcan (@kivanc_metu) 1 Ocak 2017

“Anayasasında laiklik olan bir devletin içişleri bakanlığına #LaikliğiSavunmakSuçDeğildir demek zorunda kalan ülkenin insanlarıyız” — ODTÜ Muhalefet (@odtumuhalefet) 1 Ocak 2017

“IŞİD’e geçit vermeyeceğiz” diyen gençleri hedef gösterenler,kimseyi Suriye’de IŞİD’le savaştığına inandıramaz! #LaikliğiSavunmakSuçDeğildir pic.twitter.com/GydCkKVrqd — Erdal Aksünger (@EAksunger) 1 Ocak 2017

İçişleri Bakanlığı #reina katliamını kınayan ve laikliği savunanları ihbar edin diye trollvari tweet atıp sonra siliyor.Vay ülkenin haline! pic.twitter.com/PxhtJw58dB — Ali Rıza Şimşek (@adnsimsek) 1 Ocak 2017

Sayın Süleyman Soylu, twit silinmiş durumda. Suç unsuru olan cümleyi kamuoyuna açıklamanızı önemle rica ederiz. @suleymansoylu @TC_icisleri — Ahmet Chz (@ahmetchz) 1 Ocak 2017

İç işleri bakanlığı o tweet i atani bulup sorgularsa arkasında ne olduğu ortaya çıkar. — storyteller (@Sedat2aral) 1 Ocak 2017

TR’nin terörle mücadelesi 39 kişiyi öldüreni yakalamak değil kahvede “laikliğe sahip çıkın” diyenleri aramaya çalışmaktır.

(Twiti sildiler) pic.twitter.com/CRgQBc4bN5 — Power of Freedom (@ateyisd) 1 Ocak 2017

Tivitinizi Silmişsiniz Ama Ben Şuraya Bırakayım,

Sakıncası Olmaz, Öyle Değil Mi Sayın Bakanlık?!.@EmniyetGM @TC_icisleri . pic.twitter.com/KOmkLolbic — ℭℰℳ © (@_Cemizm) 1 Ocak 2017

Icisleri bakanligi hesabini yoneten kisinin aktroll hesabindan atacagi tweeti yanlislikla bakanliktan yollamasi ihtimali? — Gracchus (@gracchus1917) 1 Ocak 2017

İçişleri Bakanlığı, Okmeydanı’nda bir kahvede “gericiliğe karşı mücadele” çağrısı yapan gençleri hedef gösteriyor!Kimi kime kırdırmaktır bu? — T.C Suna Akyıldız (@CadiKazaniiii) 1 Ocak 2017

içişleri bakanlığı tiviti sildi, bu tiviti kim attı? neden 4 saat boyunca burada kaldı? bu hedef göstermenin yaptırımı olmayacak mı? — fırat (@firatfstk) 1 Ocak 2017

Daha attıkları tweetin arkasında duramıyorlar , vah ki vah — _Burcu_ (@_Burcu_onr) 1 Ocak 2017

Tweeti silince düşünce değişmiş mi oldu? https://t.co/tY6Vi1mSuM — İrem Çiçek (@irem_cicek) 1 Ocak 2017

Artık devlet aygıtı laikliği savunanlarla mı mücadele verecek?

Tweeti silmekle olmuyor! https://t.co/rAerAujqk2 — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) 1 Ocak 2017