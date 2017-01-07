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Sosyal medyada kar paylaşımları

İstanbul'da başlayan kar yağışı sosyal medyayı 'paylaşım' patlamasına itti! Herkes evinin önünü, bahçesinin fotoğraflarını çekerken çevre iller de yağmayan kara 'sitem' etti!
13:147 Ocak 2017
Gündem
Sosyal medyada kar paylaşımları
İstanbul'da başlayan kar yağışı sosyal medyayı 'paylaşım' patlamasına itti! Herkes evinin önünü, bahçesinin fotoğraflarını çekerken çevre iller de yağmayan kara 'sitem' etti!

İstanbul'da dün gece bastıran kar yağışı şiddetini arttırarak devam  ediyor. Mega kent, bu sabah uyanan vatandaşları bembeyaz bir örtüyle karşıladı. 7'den 70'e herkese huzur veren beyaz örtü, sosyal medyadan nasibini aldı. Kimisi kar yağışıyla seviniyor, kimi iller de İstanbul'da yağan karı kıskanan paylaşımlar yapıyor… İşte sosyal medyada yapılan kar paylaşımları

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