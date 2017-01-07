Sosyal medyada kar paylaşımları

İstanbul'da başlayan kar yağışı sosyal medyayı 'paylaşım' patlamasına itti! Herkes evinin önünü, bahçesinin fotoğraflarını çekerken çevre iller de yağmayan kara 'sitem' etti!

İstanbul'da başlayan kar yağışı sosyal medyayı 'paylaşım' patlamasına itti! Herkes evinin önünü, bahçesinin fotoğraflarını çekerken çevre iller de yağmayan kara 'sitem' etti!

İstanbul'da dün gece bastıran kar yağışı şiddetini arttırarak devam ediyor. Mega kent, bu sabah uyanan vatandaşları bembeyaz bir örtüyle karşıladı. 7'den 70'e herkese huzur veren beyaz örtü, sosyal medyadan nasibini aldı. Kimisi kar yağışıyla seviniyor, kimi iller de İstanbul'da yağan karı kıskanan paylaşımlar yapıyor… İşte sosyal medyada yapılan kar paylaşımları

İstanbul beyaz örtüye büründü muhteşem kar manzarası pic.twitter.com/n11yPEZy1V — Mustafa YiĞiT (@mustafaygt44) 7 Ocak 2017

Hepiniz de karla fotograf koymussunuz koymasiniza kiskaniyorum burada yok kar — hedda babygirl stark (@stzigane) 7 Ocak 2017

Doğa nasıl da huzuru sağladı. Karda sokağa çıkan yok sokağa çıkamayan halka yönelik terörist faaliyet yok. Kar kalsın biraz rahat edelim. — cigdem savascioglu (@cigdemsavasci) 7 Ocak 2017

Küresel ısınma sadece Kayseri’de var galiba kar beklerken güneşli hava nedir ya — recep eryılmaz (@recep_erylmaz) 7 Ocak 2017

Erken saatlerde İzmire kar yağmış ben uyanana kadar hava günlük güneşlik olmuş güneşlensem bronzlaşırım yani öyle bi güneş var şu an.. — Büşra Uzun (@Busrauzuning) 7 Ocak 2017

Pencereyi açtım, pencereden kar geliyor türküsü söylüyorum. — CAF (@cafadam) 7 Ocak 2017

Ya bi kendine gelsene her yere kar yagiyo pic.twitter.com/9yKYxx9O4I — Duyguç (@duygucandemirr) 7 Ocak 2017

Her kış “YAŞASIN KARDAN ADAM YAPMAK HEYOO” diyip kar’a dokunmadan eve girerim :( — би (@sarilabilseydim) 7 Ocak 2017

kar yağınca akla gelen ilk şey pic.twitter.com/ykVpTeJsbS — fuckan (@buyuryarram) 7 Ocak 2017

Yurdum kar altinda kis manzarasiyla ortuluyken Karadeniz’de bir bahar gunu sanki.. Sicakkanli insanlarin diyari… #CennetKaradeniz pic.twitter.com/NAvOyNtaE7 — M. DANIŞMAN (@mali_danisman) 7 Ocak 2017

@pasefendi Burası Avrupa yakası, burada da kar var. Sevgiler pic.twitter.com/CJOkynBnTJ — Sepetçioğlu (@gezicikimligim) 7 Ocak 2017

Her yerde kar var çocuklar mutlu pic.twitter.com/pRxNMGAPM1 — Ah sen (@abbeso220) 7 Ocak 2017