Sosyal medyada Rıdvan Dilmen’e büyük tepki: Dilmen’e bakınca biz ne görüyoruz bence onu konuşalım?

Rıdvan Dilmen, Erdoğan'ı, Deniz Gezmiş'e benzetti, sosyal medya ayağa kalktı! Twitter'da Dilmen'in sözlerine tepkiler her saniye artarak devam ediyor.

Fenerbahçeli eski futbolcu ve Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, katıldığı televizyon programında Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine övgüler yağdırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle olan yakınlığıyla bilinen Dilmen, Tayyip Erdoğan ve ailesini ne kadar çok sevdiğini anlattığı programda Erdoğan için Deniz Gezmiş benzetmesi yaptı. Dilmen’in bu açıklaması üzerine sosyal medya Dilmen’e büyük tepki gösterdi.

“ERDOĞAN’A BAKTIĞIMDA PARKASIZ DENİZ GEZMİŞ GÖRÜYORUM”

Habertürk’te katıldığı programda konuşan Dilmen, 15 Temmuz gecesini Erdoğan ailesi ile birlikte Huber Köşkü’nde geçirdiğini açıkladı. İşçi Partili bir babanın oğlu olduğunu vurgulayan Dilmen “Ben Tayyip Erdoğan beye baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Deniz Gezmiş de ‘kahrolsun emperyalizm’ diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA DİLMEN’E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Dilmen’in Erdoğan’ı, ‘Deniz Gezmiş’e benzetmesi sosyal medyada büyük tepki oluşturdu. İşte her saniye artarak devam eden o tepkilerden bazıları:

Yalakalıkta son noktadır Rıdvan Dilmen… — OlEmPek a few billion (@olcaytoemrepek) 16 Aralık 2017

Büyük düşünür Sn. Rıdvan Dilmen'e göre bu PARKA denen şey “Kapitalist düşünceli” birini “Devrimci” yapabildiğine göre; TBMM ne Bakanlara Parka giyme zorunluluğu getiren bir yasa teklifi sunulmalı ! — yener akkılıç (@YenerAkkl) 16 Aralık 2017

Sevgili Rıdvan Dilmen, yeter artık. — Beyza (@kucukbirumut_) 16 Aralık 2017

Rıdvan Dilmen’e açıklayın Deniz Gezmiş’i Deniz Gezmiş yapan yüreğidir parkası değil..

Sağcı birini övmek için solcu birinden bahsetmesi ayrı bir ironi — Sila Atak (@Silaatakx) 16 Aralık 2017

Yılar önce Rıdvan Dilmen e “şeytan” diyenlerin öngörüsü sağlammış… — hikmet (@zengin_hikmet) 16 Aralık 2017

Rıdvan Dilmen’e baktığımda Şapkasız Saray Soytarısı görüyorum . — serhatonin34 (@serhatonin34) 16 Aralık 2017

vay vay %51 için solcu da oldular. rıdvan dilmen günün yalakasıdır. günün kişileri böyle çıkar. onlar gidince de yok olur. — Uğur Odabaş (@ugurodabas_) 16 Aralık 2017

Rıdvan Dilmen iyi ki Che’ye benzetmedi Erdoğan’ı.. — ENES (@goodbadugly9) 16 Aralık 2017

Hayır acaba Rıdvan Dilmen' e bakınca biz ne görüyoruz bence onu konuşalım? — Nihal K. (@nyorukcu) 16 Aralık 2017

Rıdvan Dilmen abi sag gorusten kimse yokmuydu ovmek icin benzeteceginiz. — Berk (@berkcnplt) 16 Aralık 2017

Parkasiz Deniz Gezmis demis Ridvan Dilmen efendi Deniz bin tane korumayla degil tek bir parkayla dolasirdi..! — peace (@Cetemen1905) 16 Aralık 2017

Ruhunu öylesine çirkin şekilde satmış, kendini gelecekte utanacak şekilde öyle bir yere koymuş cahil ki Rıdvan Dilmen, Deniz Gezmiş’in felsefesini bir parkadan ibaret görüyor. Emperyalizme karşı mücadelenin erdemini taşıyan, bununla övünebilecek tek bir Ak Partili yok çünkü. — Siyaset Gelis Plt (@SiyasetGelisPlt) 16 Aralık 2017

Rıdvan Dilmen’in parkasız Deniz Gezmiş benzetmesini bünyem zor kaldırdı. 2 gün sonra da Binali Yıldırım’a baktığımda beresiz Che Guevara görüyorum demez umarım bundan çok korkuyorum — Kokowski (@kekowskii) 16 Aralık 2017



