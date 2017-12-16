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Sosyal medyada Rıdvan Dilmen’e büyük tepki: Dilmen’e bakınca biz ne görüyoruz bence onu konuşalım?

Rıdvan Dilmen, Erdoğan'ı, Deniz Gezmiş'e benzetti, sosyal medya ayağa kalktı! Twitter'da Dilmen'in sözlerine tepkiler her saniye artarak devam ediyor.

10:3916 Aralık 2017
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Sosyal medyada Rıdvan Dilmen’e büyük tepki: Dilmen’e bakınca biz ne görüyoruz bence onu konuşalım?
Rıdvan Dilmen, Erdoğan'ı, Deniz Gezmiş'e benzetti, sosyal medya ayağa kalktı! Twitter'da Dilmen'in sözlerine tepkiler her saniye artarak devam ediyor.

Fenerbahçeli eski futbolcu ve Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, katıldığı televizyon programında Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine övgüler yağdırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle olan yakınlığıyla bilinen Dilmen, Tayyip Erdoğan ve ailesini ne kadar çok sevdiğini anlattığı programda Erdoğan için Deniz Gezmiş benzetmesi yaptı. Dilmen’in bu açıklaması üzerine sosyal medya Dilmen’e büyük tepki gösterdi.

“ERDOĞAN’A BAKTIĞIMDA PARKASIZ DENİZ GEZMİŞ GÖRÜYORUM”
Habertürk’te katıldığı programda konuşan Dilmen, 15 Temmuz gecesini Erdoğan ailesi ile birlikte Huber Köşkü’nde geçirdiğini açıkladı. İşçi Partili bir babanın oğlu olduğunu vurgulayan Dilmen “Ben Tayyip Erdoğan beye baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Deniz Gezmiş de ‘kahrolsun emperyalizm’ diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA DİLMEN’E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Dilmen’in Erdoğan’ı, ‘Deniz Gezmiş’e benzetmesi sosyal medyada büyük tepki oluşturdu. İşte her saniye artarak devam eden o tepkilerden bazıları:

 


 

Son güncelleme: 10:5416.12.2017
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