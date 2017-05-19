Sosyal medyada Sözcü’ye yapılan algı operasyonuna on binlerce tepki: YETER SÖZCÜ BİZİM SÖZÜMÜZDÜR!

Sözcü'ye yapılan algı operasyonu sonrası sosyal medyada on binlerce kişi halkın yanında olan gazetelerine destek verdi. Gerek politikacılar gerekse vatandaşlar attıkları tweetlerle Sözcü'nün yanında olduklarını duyurdular. İşte #SözcüSusarsaTürkiyeSusar etiketiyle vatandaşların attığı o tweetler.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sabahında Sözcü'ye ve Sözcü Gazetesi imtiyaz sahibi Burak Akbay’a yapılan algı operasyonu, milyonlarca vatandaşın tepkisini topladı. Sözcü'ye binlerce destek mailleri ve telefonları geldi. Vatandaşlar, her zaman halkın yanında olan, yandaş olmayan ve dik duruş gösteren gazetelerine sosyal medyadan da büyük destek verdi. Vatandaşından politikacılarına sosyal medyada onbinlerce #SözcüSusarsaTürkiyeSusar etiketiyle tweet atıldı. İşte, toplumun vicdanı olan Sözcü'ye yapılan algı operasyonuna karşı sosyal medyadan gelen tepkiler:

Yeter… Sözcü bizim sözümüzdür… Sözcü’ye uzanan karanlık elleri kırarız… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 19 Mayıs 2017

Sözcü yazmaya ve etkin muhalefete devam edecek su arada FETÖ karşıtlığına da… Kimse Sözcü’yü susturamaz — Av. Celal ÜLGEN (@celalulgen) 19 Mayıs 2017

— Yücel Aydınocak (@amfoter) 19 Mayıs 2017

Cesur,Korkusuz,Dik Duran Katıksız Atatürkçü Uğur Dündar Sözcü’ye Destek için Koşarak Gazetesine Gitti.#SözcüSusarsaTürkiyeSusar pic.twitter.com/vdOPJXbxQq — Murat Kurt (@MuratKurtTr) 19 Mayıs 2017

Arayıp soran herkese yetişemedim. Hepiniz sağolun

Durum budur;#SözcüSusarsaTürkiyeSusar – Susmayacağız https://t.co/dWJ93n0VJL — zeynep gürcanlı (@zeynepgurcanli) 19 Mayıs 2017

Sözcü’ye “FETÖ” operasyonu yapmak, hem de bunu 19 Mayıs günü gerçekleştirmek zekamıza hakarettir. — Barış Pehlivan (@barispehlivan) 19 Mayıs 2017

19 Mayıs’ta Sözcü gazetesine operasyon, Cumhuriyetle hesaplaşma niyet ve iradesinin örtülü mesajıdır. Başka bir manası, anlamı yoktur… — Eren Erdem (@erenerdemnet) 19 Mayıs 2017

4- baskına uğruyor. AKP iktidarı, 19 Mayıs ve cumhuriyetin değerlerine bir kez de @gazetesozcu üzerinden saldırıyor. SÖZCÜ’ye yönelik — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 19 Mayıs 2017

Özgür düşüncenin, tarafsız medyanın timsali olan ve cesurca gerçekleri belirten #sözcü ye fetö iftirası atmak demokrasi ilkesine darbedir! — Ekrem Korkmaz (@EkremKorkmaz37) 19 Mayıs 2017

Sözcü’ye “FETÖ” operasyonu yapmak, hem de bunu 19 Mayıs günü gerçekleştirmek zekamıza hakarettir. — Barış Pehlivan (@barispehlivan) 19 Mayıs 2017

SÖZCÜ’ye FETÖ operasyonu!!! Pes ki pes. Bu FETÖ, tüm muhalif yapılara sızmış sadece iktidar partisi ve iktidar destekçisi medyaya sızmamış! — Şükrü KÜÇÜKŞAHİN (@Sukrukucuksahin) 19 Mayıs 2017

Sözcü Gazetesine FETÖ baskını yapılalı birkaç dakika oldu(Komedi resmen) pic.twitter.com/icmVEMLyXX — Kaç Saat Oldu? (@kacsaatollducom) 19 Mayıs 2017

19 Mayıs’ta Sözcü’ye fetö operasyonu yapılması ülkenin son 15 yılının en trajikomik haberi cidden — ömer akyüz (@omerrakyuz) 19 Mayıs 2017

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