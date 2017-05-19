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Sosyal medyada Sözcü’ye yapılan algı operasyonuna on binlerce tepki: YETER SÖZCÜ BİZİM SÖZÜMÜZDÜR!

Sözcü'ye yapılan algı operasyonu sonrası sosyal medyada on binlerce kişi halkın yanında olan gazetelerine destek verdi. Gerek politikacılar gerekse vatandaşlar attıkları tweetlerle Sözcü'nün yanında olduklarını duyurdular. İşte #SözcüSusarsaTürkiyeSusar etiketiyle vatandaşların attığı o tweetler.

11:4419 Mayıs 2017
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Sosyal medyada Sözcü’ye yapılan algı operasyonuna on binlerce tepki: YETER SÖZCÜ BİZİM SÖZÜMÜZDÜR!
Sözcü'ye yapılan algı operasyonu sonrası sosyal medyada on binlerce kişi halkın yanında olan gazetelerine destek verdi. Gerek politikacılar gerekse vatandaşlar attıkları tweetlerle Sözcü'nün yanında olduklarını duyurdular. İşte #SözcüSusarsaTürkiyeSusar etiketiyle vatandaşların attığı o tweetler.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sabahında Sözcü'ye ve Sözcü Gazetesi imtiyaz sahibi Burak Akbay’a yapılan algı operasyonu, milyonlarca vatandaşın tepkisini topladı. Sözcü'ye binlerce destek mailleri ve telefonları geldi. Vatandaşlar, her zaman halkın yanında olan, yandaş olmayan ve dik duruş gösteren gazetelerine sosyal medyadan da büyük destek verdi. Vatandaşından politikacılarına sosyal medyada onbinlerce #SözcüSusarsaTürkiyeSusar etiketiyle tweet atıldı. İşte, toplumun vicdanı olan Sözcü'ye yapılan algı operasyonuna karşı sosyal medyadan gelen tepkiler:

— Yücel Aydınocak (@amfoter) 19 Mayıs 2017

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Son güncelleme: 21:0005.07.2017
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