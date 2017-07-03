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Sosyal medyada TRT’ye büyük tepki: TRT payı derhal kaldırılmalıdır

TRT Haber’de, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne yönelik atılan başlıklar büyük tepki topladı.

14:473 Temmuz 2017
Gündem
Sosyal medyada TRT’ye büyük tepki: TRT payı derhal kaldırılmalıdır
TRT Haber’de, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne yönelik atılan başlıklar büyük tepki topladı.

TRT Haber'de, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne yönelik ‘Sözde’ Adalet Yürüyüşü sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Vatandaşlar #HaddiniBilTRT etiketiyle saatler içerisinde binlerce tweet attı.

CHP, TRT’yi RTÜK’e şikayet etti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ hakkında TRT yayınında kullanılan ‘Sözde’ ifadesi RTÜK'e taşındı.
Vatandaşların vergileriyle var olan bir devlet kurumunun siyasi taraf tuttuğunu ifade eden vatandaşlar TRT’yi eleştiri yağmuruna tuttu. İşte binlerce tweet arasından bazıları:

Son güncelleme: 15:0303.07.2017
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