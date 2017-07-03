Sosyal medyada TRT’ye büyük tepki: TRT payı derhal kaldırılmalıdır

TRT Haber’de, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne yönelik atılan başlıklar büyük tepki topladı.

TRT Haber'de, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne yönelik ‘Sözde’ Adalet Yürüyüşü sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Vatandaşlar #HaddiniBilTRT etiketiyle saatler içerisinde binlerce tweet attı.

CHP, TRT’yi RTÜK’e şikayet etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ hakkında TRT yayınında kullanılan ‘Sözde’ ifadesi RTÜK'e taşındı.

Vatandaşların vergileriyle var olan bir devlet kurumunun siyasi taraf tuttuğunu ifade eden vatandaşlar TRT’yi eleştiri yağmuruna tuttu. İşte binlerce tweet arasından bazıları:

İlla kesinti yapılacaksa payımı medyaskoptv’ye vermek istiyorum. En azından bağımsız yayıncılık ayakta dursun. TRT’yi kim izliyorsa o ödesin — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) 2 Temmuz 2017

TRT, iktidar yanlısı yayınlarına devam edecekse TRT için alınan vergi sadece iktidara oy verenlerden alınmalı ki “adalet” sağlansın! — Fidel OKAN (@FidelOKAN) 1 Temmuz 2017

Bizim vergilerimizle yayın yapan TRT, hükümet şakşakçılığı yapamaz. Haddini bil TRT! Adalet yürüyüşüne “sözde adalet yürüyüşü” diyemezsin. — Eren Erdem (@erenerdemnet) 2 Temmuz 2017

TRT aynı zamanda iktidarın “Yeni Türkiye” (Yeni Osmanlı)Projesi’ne uygun tarih anlatılarıyla (çarpıtmalarıyla) da taraflılığını sürdürüyor. https://t.co/l18sVOcXPc — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 2 Temmuz 2017

Sesimizi duyururken bunlardan uzak duralım diye dağlarda yürüyoruz… Zehirli bir dil ile yine saldırıyorlar… #HaddiniBilTRT — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 2 Temmuz 2017

TRT payı derhal kaldırılmalıdır. TRT adaletsiz, parti yandaşı bir kanaldır. 1 tek kuruş vergimiz kursağından geçmemelidir! #HaddiniBilTRT — Eren Erdem (@erenerdemnet) 3 Temmuz 2017