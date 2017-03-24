Sosyal Medya’dan Hakan Çelik’e gazetecilik dersi

Erdoğan'ı konuk eden Hakan Çelik'in sorduğu sorular ve tavrı sosyal medya kullanıcılarına adeta saç baş yoldurttu! İşte sosyal medyadan Hakan Çelik'e gelen eleştiriler...

Erdoğan'ı konuk eden Hakan Çelik'in sorduğu sorular ve tavrı sosyal medya kullanıcılarına adeta saç baş yoldurttu! İşte sosyal medyadan Hakan Çelik'e gelen eleştiriler...

Hakan Çelik, dün akşam CNN Türk – Kanal D ortak yayınında Erdoğan'la Saray'da söyleşi gerçekleştirdi. Ancak Çelik'in Erdoğan'a sorduğu sorular, değindiği konular o kadar yüzeysel oldu ki sosyal medyada Çelik'e büyük tepkiler geldi.

Çelik'in; örtülü ödenek, ‘evet’ propagandalarının bütçesi gibi soruları soramaması, daha yumuşak sorduğu sorularda bile çekingen davranması, deyim yerindeyse sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı… İşte Twitter'dan gelen Hakan Çelik tepkileri…

İzlerken bir daha anlıyorsunuz ki asıl tecritte olan Hakan Çelik, özgür olanlarsa Silivri’deki gazeteciler. pic.twitter.com/h4n36wI3t7 — Acerakis (@Acerakis) 23 Mart 2017

Hakan Çelik gazeteciyse ben de Lionel Messi’yim. — Deniz Yıldırım (@denizyildirim79) 23 Mart 2017

Hakan Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanıtlarını soruladı — Stratejik bey (@Stratejikbey) 23 Mart 2017

Cumhurbaşkanı’nın bugünki konuğu Hakan Çelik — Ejder NARSAP (@EjderNARSAP) 23 Mart 2017

Hakan Çelik : Efenim ben bir gazeteci olarak…..

Gecenin esprisi — Saadet Karakuş (@saadet_karakus) 23 Mart 2017

Rahat uyuyabildiniz mi? @hakanchelik — Çisel Onat (@CiselOnat) 24 Mart 2017