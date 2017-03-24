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Sosyal Medya’dan Hakan Çelik’e gazetecilik dersi

Erdoğan'ı konuk eden Hakan Çelik'in sorduğu sorular ve tavrı sosyal medya kullanıcılarına adeta saç baş yoldurttu! İşte sosyal medyadan Hakan Çelik'e gelen eleştiriler...
12:5324 Mart 2017
Gündem
Sosyal Medya’dan Hakan Çelik’e gazetecilik dersi
Erdoğan'ı konuk eden Hakan Çelik'in sorduğu sorular ve tavrı sosyal medya kullanıcılarına adeta saç baş yoldurttu! İşte sosyal medyadan Hakan Çelik'e gelen eleştiriler...

Hakan Çelik, dün akşam CNN Türk – Kanal D ortak yayınında Erdoğan'la Saray'da söyleşi gerçekleştirdi. Ancak Çelik'in Erdoğan'a sorduğu sorular, değindiği konular o kadar yüzeysel oldu ki sosyal medyada Çelik'e büyük tepkiler geldi.

Çelik'in; örtülü ödenek, ‘evet’ propagandalarının bütçesi gibi soruları soramaması, daha yumuşak sorduğu sorularda bile çekingen davranması, deyim yerindeyse sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı… İşte Twitter'dan gelen Hakan Çelik tepkileri…

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