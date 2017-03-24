Sosyal Medya’dan Hakan Çelik’e gazetecilik dersi

Hakan Çelik, dün akşam CNN Türk – Kanal D ortak yayınında Erdoğan'la Saray'da söyleşi gerçekleştirdi. Ancak Çelik'in Erdoğan'a sorduğu sorular, değindiği konular o kadar yüzeysel oldu ki sosyal medyada Çelik'e büyük tepkiler geldi.
Çelik'in; örtülü ödenek, ‘evet’ propagandalarının bütçesi gibi soruları soramaması, daha yumuşak sorduğu sorularda bile çekingen davranması, deyim yerindeyse sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı… İşte Twitter'dan gelen Hakan Çelik tepkileri…
İzlerken bir daha anlıyorsunuz ki asıl tecritte olan Hakan Çelik, özgür olanlarsa Silivri’deki gazeteciler. pic.twitter.com/h4n36wI3t7
— Acerakis (@Acerakis) 23 Mart 2017
Hakan Çelik gazeteciyse ben de Lionel Messi’yim.
— Deniz Yıldırım (@denizyildirim79) 23 Mart 2017
Hakan Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanıtlarını soruladı
— Stratejik bey (@Stratejikbey) 23 Mart 2017
Cumhurbaşkanı’nın bugünki konuğu Hakan Çelik
— Ejder NARSAP (@EjderNARSAP) 23 Mart 2017
Hakan Çelik : Efenim ben bir gazeteci olarak…..
Gecenin esprisi
— Saadet Karakuş (@saadet_karakus) 23 Mart 2017
Rahat uyuyabildiniz mi? @hakanchelik
— Çisel Onat (@CiselOnat) 24 Mart 2017
-CB TBMM tek taraflı fes eder
-Yok öyle bir şey
“Öyle mi efendim, bize doğrusunu anlatırmısınız” diyen @hakanchelik ‘i #ProtestoEdiyorum
— hakan urun (@hknurun) 24 Mart 2017
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile özel yayınımız birazdan başlıyor.@RT_Erdogan @cnnturk @KanalD pic.twitter.com/KZiCGfx7Zb
— Hakan Celik (@hakanchelik) 23 Mart 2017