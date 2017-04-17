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Sosyal medyadan ‘Hileli Sonuca Hayır’ etiketiyle referandum tepkisi!

Şaibelerle dolu referandum sonuçları sonrası sosyal medya kullanıcıları 'Hileli Sonuca Hayır' etiketiyle tepki gösterdi.

22:3517 Nisan 2017
Gündem
Sosyal medyadan ‘Hileli Sonuca Hayır’ etiketiyle referandum tepkisi!
Şaibelerle dolu referandum sonuçları sonrası sosyal medya kullanıcıları 'Hileli Sonuca Hayır' etiketiyle tepki gösterdi.

Dün gerçekleştirilen ve şaibelerle dolu olan referandum sonucu sonrası sosyal medyada vatandaşlar YSK kararına büyük tepki gösterdi. Twitter’da ‘HileliSonucaHayır’ etiketi TT listesinde zirveye yerleşirken kullanıcılar ‘mühürsüz pusulaları kabul etmiyoruz’ diyerek tepki gösterdi.

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İşte sosyal medyada YSK’nın referandum kararına gelen tepkiler :

Son güncelleme: 22:3817.04.2017
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