Sosyal medyadan ‘Hileli Sonuca Hayır’ etiketiyle referandum tepkisi!

Dün gerçekleştirilen ve şaibelerle dolu olan referandum sonucu sonrası sosyal medyada vatandaşlar YSK kararına büyük tepki gösterdi. Twitter’da ‘HileliSonucaHayır’ etiketi TT listesinde zirveye yerleşirken kullanıcılar ‘mühürsüz pusulaları kabul etmiyoruz’ diyerek tepki gösterdi.
İşte sosyal medyada YSK’nın referandum kararına gelen tepkiler :
Hakem, GS-FB maçının 90. dakikasında kural değiştirip yenik olan GS’nin ofsayt ile attığı 3 golü kabul etse, FB ne der?#HileliSonucaHayır
— Serhad MUŞ (@Serhad_49) 17 Nisan 2017
Kadıköy’de halk bugün de sokaktaydı#Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor!#HileliSonucaHayır pic.twitter.com/H0q3lYGPFB
— FKF (@fikirkulupleri) 17 Nisan 2017
1-2 sandıkta mühürsüz oylar olması sandık görevlilerin hatası diyelim.2,5 milyon oydan bahsediyoruz.organize sahtekarlık. #HileliSonucaHayır
— Levent (@fevrisosyolog_) 17 Nisan 2017
#HileliSonucaHayır
Her türlü sahtekarlığı yapacaksınız insanlar hakkını arayınca da terörist gezici hain uşak diyeceksiniz. Yok öyle bişey..
— umarsızm (@umarsizm) 17 Nisan 2017
Ben İstanbul Üniversitesi’ne öğrenci pasomla giremiyorum, adamlar koskoca seçimde mühürsüz zarfı kabul ettiler. #HileliSonucaHayır
— Can Güneş (@cangns12) 17 Nisan 2017
#HileliSonucaHayır !!! Cebren ve hile ile sistem değişikliğine hayır !!!
— esrayan #Hayır (@esrayan) 17 Nisan 2017