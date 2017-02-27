Sosyal medyayı sallayan makbuz!

Paralimpik Oyunları'na katılan ilk Türk kadın tenisçi olan engelli sporcu Büşra Ün, sosyal medya hesabından Noter'de yaşadığı ücret skandalını sevenleri ile paylaştı

Paralimpik Oyunları'na katılan ilk Türk kadın tenisçi olan engelli sporcu Büşra Ün, sosyal medya hesabından Noter'de yaşadığı ücret skandalını sevenleri ile paylaştı

Engelli sporcu Büşra Ün, bir işlem için İzmir Şirinyer’de bulunan İzmir 16. Noterliği’ne gitti. Burada Noter binasındaki 25 basamak merdiveni çıkamadı ve görevlilerden yardım istedi.

Noter’de yapılan işlemlerin sonunda Büşra Ün’e verilen bir makbuzda ‘Yol ücreti’ olarak 17.74 TL kesildi.

Noter’in verdiği bu makbuzu sosyal medya hesabından paylaşan Büşra Ün, “Engellilik nedir diye soranlara ‘Noterde 25 basamak merdiven çıkamadığımda kişilerin aşağı gelmesi için 17,74 TL ödemektir.’ deyin.” ifadelerini kullandı.

İşte o tweet;