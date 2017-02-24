Soylu’dan HDP’ye referandum ‘uyarısı’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'ye seslendi: Şu referandum bitsin bak neler olacak...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün ‘Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı’ için geldiği Erzurum'da AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Yeni Türkiye' toplantısına katıldı. Bakan Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada referandum sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘ŞU REFERANDUM BİTSİN BAK NELER OLACAK’

Bakan Süleyman Soylu, HDP'nin Güneydoğu’da ‘sandık baskısı’ yaptığı savunarak “Şu referandum bitsin bak neler olacak. Bu referandumun en önemli kararı millet ne derse o olacak, millet ne istiyorsa, o olacak, millet ne karar veriyorsa o olacak. Karayazı'da 7 Haziran’da nasıl oy kullanıldığını ben biliyorum. Hadi şimdi kullandırsınlar, milleti tehdit etsinler de görelim” dedi. (İHA)