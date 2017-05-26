Sözcü avukatı Celal Ülgen: Bu çamur yapışmaz

Çağlayan Adliyesi'ndeki Sözcü nöbetinde konuşan Sözcü gazetesi avukatı Celal Ülgen "Sözcü tavrından emindir. Sözcü'ye atılan bu leke asla yapışmayacaktır ancak Sözcü de bunun peşini bırakmayacaktır" dedi.

CHP, Türkiye Barolar Birliği, Atatürk Düşünce Derneği ve Gazeteciler Sendikasının da aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve kuruluş Sözcü için Çağlayan Adliyesi’nde biraraya geldi. Destek açıklamarının ardından Sözcü adına konuşan avukat Celal Ülgen soruşturmadaki çelişkilere dikkat çekti.

Ülgen şunları söyledi “Bugün bir hafta süren soruşturma sürecinin sonuna gelmiş durumdayız. Bu iddiaların Sözcü’ye yapışmayacağını biliyoruz.

45 yıllık meslek hayatı deneyimimde çıkarttığım sonuç, yargıca gitmeden bu arkadaşlarımızın serbet bırakılacağıdır. Ancak yargının içerisinde bulunduğu durumu düşünerek gene de bir pay bırakmak istiyorum.

Soruşturma bir absürtlükle başlamıştı ve devam ediyor… Gerçekten Burak Akbay’ın FETÖ okullarında yetiştiği konusunda sık sık yandaş medyada fotomontajlar yayımlanıyordu. Bu işin ilk tetikçiliğiydi. Sonrasında da bu iddialarla karşılaştık. Geçtiğimiz günlerde Burak Akbay’ın babası çok detaylı bir açıklama yapıp oğlunun FETÖ ile ilgisi olmadığını söyledi. Ne acı bir durum… Ancak bir çelişkiyi anlatmak istiyorum. 17 ve 25 Aralık’ı birileri milat kabul etmişti. Hani o tarihe kadar FETÖ ile olan dostuklarını sorgulamayacaklardı da o tarihten sonrakini sorgulayacaklardı.

Biz abdestimizden eminiz. Biz FETÖ karşıtlığı ile tanınıyoruz. O halde bugün geçmişte cemaat okullarında okuduğu iddiasıyla bu operasyon niçin yapılıyor. Siz düne kadar ortaktınız. FETÖ bu ülkenin tüm kurumlarının kılcal damarlarına işledi. Hiç ses çıkartmadınız hatta mutluluk duydunuz. Bu ironi bu alay etme nedir? Sözcü Mustafa Kemal’in izinde bir gazetedir. Sözcü susmayacak. Sözcü susturulmayacak. Tüm Sözcü çalışanları dik duruşunu sürdürecek ve muhalefetine devam edecek. Bugün saat 2’den sonraki süreçte olaylar ve sonuç da meydana çıkacak. Tekrar söylüyorum Sözcü tavrından emindir. Sözcü’ye atılan bu leke asla yapışmayacaktır ancak Sözcü de bunun peşini bırakmayacaktır”

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