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SÖZCÜ ele geçirilemez susturulamaz, yıldırılamaz

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, SÖZCÜ’ye yönelik operasyon kapsamında 19 Mayıs’ta gözaltına alınan ve 26 Mayıs’ta tutuklanan muhabirimiz Gökmen Ulu’yu İstanbul Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

02:4521 Haziran 2017
Gündem
SÖZCÜ ele geçirilemez susturulamaz, yıldırılamaz
Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, SÖZCÜ’ye yönelik operasyon kapsamında 19 Mayıs’ta gözaltına alınan ve 26 Mayıs’ta tutuklanan muhabirimiz Gökmen Ulu’yu İstanbul Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Gökmen'in, tüm SÖZCÜ Ailesi ve demokrasi mücadelesine omuz verenlere selam gönderdiğini söyleyen Nazlıaka, “Morali çok yüksekti. Koğuş arkadaşı Oğuz Güven'in tahliyesine sevinmiş. Kendisi de bir an önce adaletin tecelli etmesini ve ailesine kavuşmayı umuyor” diye konuştu.

“MİLYONLAR YANINIZDA”

Nazlıaka şöyle devam etti: “Ne yazık ki Gökmen Ulu ve Mediha Olgun rehin alınmak istenmiştir. Asıl amaç SÖZCÜ'yü susturmak, SÖZCÜ'nün patronu Burak Akbay'ı yıldırmaktır. Bilsinler ki SÖZCÜ'nün tek bir sahibi yoktur, tüm okurları ve destekleyenleriyle birlikte milyonları temsil etmektedir. SÖZCÜ ele geçirilemez, susturulamaz, yıldırılamaz. Unutulmamalı ki; adalet güçlü, güçlü de adaletli olmalıdır. Adil bir Türkiye'yi hep birlikte kucaklayacağımıza inanıyorum.”

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Gökmen, Silivri'den bu mektubu gönderdi:

Adalet için yürüyenlerin her adımına kalbimle katılıyorum

“HERKES için adalet” arayışıyla umuda doğru yürüyüşe geçen sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu yürüyüşe katılanların her adımına ben de kalp atışlarımla katılıyorum. Bizim yolumuz adalet, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, barış, cumhuriyet ve demokrasi yoludur. En büyük dileklerimden biri Türkiye'nin bütün renklerinin el ele vererek bütünleşmesi ve halkımızın huzura kavuşmasıdır.
32 gündür tutsak haldeyim, özgürlüğümden yoksunum. Hâlâ iddianamem hazır değil. Atatürk'e hakaret edenlerin 20 günde iddianamesi hazırlandı, yargı süreci başladı ve tahliye edildiler. Adamına göre muamele var. En çok isyan ettiğim konu bu.
12 yaşındaki oğlumu, eşimi, ailemi çok özledim. Memleketim olan Dikili'de gün batımını izlemeyi çok özledim. Güneşi özledim. Tıpkı adalete hasret kaldığım gibi…”

26 GÜNDÜR TUTUKLULAR

Arkadaşlarımız Gökmen Ulu ve Mediha Olgun 26 gündür hapiste.

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Son güncelleme: 20:3805.07.2017
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