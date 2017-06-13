Sözcü FETÖ derken diğerleri ne yaptı

Sözcü Gazetesi ve imtiyaz sahibi Burak Akbay’a yönelik yürütülen operasyonlar Halk TV’de 12 Haziran tarihinde izleyicilerle buluşan “Gündem Özel” programında masaya yatırıldı. Programa konuk olan Sözcü Gazetesi’nin avukatı Celal Ülgen, kumpası detaylarıyla inceleyerek halkın önünde belgelerle anlattı. Ülgen, Sözcü Gazetesi’nin FETÖ ile hiçbir ilgisi bulunmadığını aktarırken; Sözcü’nün bugüne kadar FETÖ ile olan mücadelesine ve bugüne kadar attığı manşetlere değinerek; “Bu kadar cesur başlıkları hangi yandaş medya attı” açıklamasını yaptı.