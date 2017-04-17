Sözcü yazarları referandum sonuçlarını değerlendirdi

Tarihi referandumun sonucu YSK tarafından 'evet' olarak açıklandı. Mühürsüz olayların geçerli sayılması ise tartışmaların büyümesine yol açtı. Sözcü'nün usta yazarları Türkiye'nin gündemini değiştiren referandumun sonuçlarını değerlendirdi.

Anayasa değişikliği ile ilgili referandum sonuçlarına dair tartışmalar devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından mühürsüz oyların geçerli sayılması tepkilerin büyümesine yol açtı. CHP’den gelen itirazlarda 2.5 milyon oyun şaibeli olduğu iddia edildi. Sözcü’nün usta yazarları Türkiye’nin odaklandığı ve dün gerçekleşen referandumun sonuçlarını değerlendirdi.

Emin Çölaşan: İktidar, bunca baskı ve zorlamasına karşın sandıktan sadece yüzde 51 evet oyu çıkarabildi. Bu sonuç iktidarın ve cumhurbaşkanının açık yenilgisidir. Atı alan Üsküdar’ı geçti gibi söylemler tam bir komedidir. Yapılan sandık hileleri de işin cabasıdır. Yüzde 51, iktidarın burnunun sürtüldüğünün en somut göstergesidir. Boşuna sevinmesinler.

Saygı Öztürk: Eşit olmayan koşullarda gerçekleştirilen referandumda kazanan ‘hayır’ diyenler oldu. Bunca baskıya ve olağanüstü hâl koşullarında gerçekleştirilen referanduma rağmen, yüzde 49 civarında hayır çıkması büyük bir başarıdır. Büyük şehirlerin önemli bir bölümünde hayır oylarının önde olması da rejimi değiştirmek isteyenlere büyük bir mesajdır. Önemli olan bundan birilerinin ders çıkarmasıdır. Demokratik mücadelede yılgınlığa yer yoktur.

Sinan Meydan: Birincisi; bunca tehdide, devlet imkanlarına rağmen ve YSK’nın son dakika gollerine, hukuksuz tavrına rağmen sadece %51’le ‘Evet’ oylarının geçmesi, aslında ‘Evet’in kaybettiği anlamına gelir. Neredeyse bütün büyük şehirler ‘Hayır’ dedi. Bu şehirler, referandumu reddettiler.

İkincisi, Türk miliyetçileri çok net ‘Hayır’ demiştir.

Oylamanın üçüncü boyutu, AKP’nin HDP tabanı ile el altından pazarlık yaptığını, Güneydoğu’dan AKP’ye oy kaymaları olduğunu gördük. Kimler Kandil’le yan yana durdu, bu şekilde anlaşılmış oldu.

Dördüncü husus ise, YSK’nın son kararları hukuksuzluğu Türkiye’de zirve yaptırdı. Alınan karar seçim kanuna zıt, kanunu tanımayan bir karardır. YSK seçim kanunun üzerinde bir karar alamaz. Geçmişte buna benzer bir karar alınmamıştır.

Yani maalesef hukuksuzlukta zirve yaparak, toplumu ikiye bölerek, bütün devlet imkanları kullanılarak ancak ‘Evet’ sonucu alınmıştır.

Can Ataklı: Bu sonuçlara asla inanmıyorum. 2 milyonun üzerinde evet oyunun sisteme sokulduğu söyleniyor. YSK tarihinde ilk kez oylar sayılırken kural değiştirdi ve mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılacağını açıkladı. Ancak iş tersine dönse de sonuçlar yine de çok vahim. Çünkü halkın yarısı 1920’de kurduğumuz parlamentonun kaldırılmasını istiyor ve kulluk rejimine geçmeyi tercih ediyor.