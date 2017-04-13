Sözcü yazarlarından referandum çağrısı

Sözcü'nün usta yazarları Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Bekir Coşkun, Rahmi Turan, Emin Çölaşan, Saygı Öztürk ve Yekta Güngör Özden yaklaşan referandum için vatandaşları sandığa çağırdı. İşte yazarlarımızın kendi ağızlarından duyacağınız sandığa gidin çağrıları...

Usta gazeteci Bekir Coşkun 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum için bir çağrıda bulundu. Coşkun, herkesi oy kullanmaya çağırdığı videoda “cumhuriyetimiz yaşamak için bizden bir oy istiyor… Çok mu?” dedi.

YILMAZ ÖZDİL’DEN ÇAĞRI

İşte yazdıkları ile gündem yaratan Yılmaz Özdil’in vatandaşlara çağrısı: ‘Belki de son kez fikrimizi soruyorlar. Bu fırsatı değerlendirmek lazım. İnsanın tercih şansının olması, medeniyet göstergesidir. Seçme özgürlüğünüze mutlaka sahip çıkın. Sandığa mutlaka gidin.’

UĞUR DÜDAR’DAN ÇAĞRI

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Usta Gazeteci Uğur Dündar vatandaşlara referandum çağrısında bulundu. Oy kullanmanın en temel vatandaşlık görevi olduğunun altını çizen Uğur Dündar, Halk Arenası’nda da AKAM Başkanı Kemal Özkiraz'ın kendisine yolladığı “Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür” mesajını paylaşmıştı.

EMİN ÇÖLAŞAN’DAN ÇAĞRI

16 Nisan’da yapılacak olan referandum oylaması için bir çağrı da usta gazeteci Emin Çölaşan’dan geldi. Çölaşan, “Önümüzdeki 16 Nisan günü Türkiye’de çok kritik bir anayasa oylaması yapılacak. Her birimizin vatandaş olarak sandığa gidip oyumuzu vermemiz gerekiyor” dedi.

RAHMİ TURAN’DAN ÇAĞRI

Duayen isim Rahmi Turan ise referandum çağrısında şunları söyledi: Herkes inancı doğrultusunda ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ diyebilir. En önemli konu oyu kullanmaktır. Sandıktan kaçmak bana göre vatana ihanetle eşdeğerdi.

SAYGI ÖZTÜRK’TEN ÇAĞRI

Tarihi referanduma sayılı günler kala Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ten önemli bir çağrı geldi. Saygı Öztürk, “Bahar gününde, Türkiye’nin çifte bahar yapması için tercihinizi çok iyi kullanmanız ve çok iyi karar vermeniz gerekiyor.” dedi.

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN’DEN ÇAĞRI

Yekta Güngör Özden ise “Oyunuz ne olursa olsun mutlaka katılın” diyerek şu mesajı verdi: Oylamaya katılmak yurttaşlık bilincinin en doğal görevi gereğidir. İstediğinizi belli edeceksiniz ki ülkenin yararına olan sonuçlar ortaya çıksın. Hepimiz mutlu olalım.

Sözcü’nün sevilen tarihçi yazarı Sinan Meydan ise sandığa gidin mesajında milli egemenlik ve bayramlarımıza vurgu yaptı. Meydan, ‘Türkiye bize saraydan sultandan kalmadı. Atatürk bu 95 yıl önce Meclis’le milletle bu toprakları vatan yaptı. 16 Nisan’da saldığa gidin. 16 Nisan’da sandığa git ve milli egemenliğe sahip çık. 16 Nisan’da milli egemenliğe sahip çık ki 23 Nisanlar bayram olarak kutlanmaya devam etsin’ diye konuştu.