SÖZCÜ’ye algı operasyonu yapıldı

Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Ayala da yürüyüşe katıldı:

Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran da Adalet Yürüyüşü'nün dünkü etabına eşlik etti. Sosyalist Enternasyonal'e üye ülkeler adına yürüyüşe katıldıklarını belirterek, “Bu yürüyüş sadece Türkiye için değil dünya için de adalet ve demokrasi adına çok önemli. Ülkeler eğer olağanüstü hallerde, otoriter bir şekilde yönetiliyorsa hak, hukuk, adalet, demokrasi ve insan haklarının en doğru aranacağı yer sokaklar ve meydanlardır” dedi.

ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Oran ise adaletin, ekmek, su ve hava kadar önemli olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Adaletin tesis edilebilmesi için sadece CHP'liler değil Türkiye'deki tüm cumhuriyetçilerin, demokratların bu mücadelesinin devam edeceğine inanıyorum. Bu yürüyüşü önemli bir başlangıç olarak görüyorum.”

BASKIYA RAĞMEN ÇALIŞMA

Luis Ayala, SÖZCÜ'ye FETÖ suçlaması ile operasyon düzenlenmesini ve arkadaşlarımız Gökmen Ulu ile Meliha Olgun'un tutuklanmasını eleştirdi. Ayala, “Medyaya karşı yapılan baskıları doğru bulmuyorum. Yapılanlar da algı operasyonudur. Bulunduğunuz bu şartlara rağmen, baskı ve korkuya rağmen çalışıyor olmanızı takdir ediyorum” dedi.

Türkiye'deki gelişmeleri endişeyle izlediklerini ve yaşananlara kayıtsız kalamayacaklarını ifade eden Ayala sözlerini şöyle sürdürdü: “Demokratik sistem geriye gidiyor. Vatandaşların gelerek bu sessiz yürüyüşe destek vermesi çok ilham verici. Çok karmaşık bir ülkede bu yürüyüşün yapılabilmesi muhteşem bir şey.”

SOSYALİST ENTERNASYONAL DE YÜRÜDÜ

Adalet Yürüyüşü'nün dünkü etabına katılan Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Ayala ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran, bir süre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yürüdü. Ayala, vatandaşları el sallayarak selamladı.