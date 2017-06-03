‘SÖZCÜ’ye FETÖ’cü denemez, operasyon hiç inandırıcı değil’

Kumpas mağdurları Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok ile Balyoz Davası’ndan yargılanan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “SÖZCÜ’ye yapılan operasyon hiç inandırıcı değil” dedi.

Kumpas davalarından mağdur olan ve FETÖ'yle mücadele eden iki kritik isim SÖZCÜ'ye ve imtiyaz sahibi Burak Akbay’a yapılan algı operasyonunu kınadı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok ile Balyoz Davası'ndan yargılanan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “SÖZCÜ'ye yapılan operasyon hiç inandırıcı değil” dedi. İki isim şunları söyledi:

SUÇLAMANIN DERİNLİĞİ YOK

CEM GÜRDENİZ: Bu süreçte hükümetin özenli olması ve jeopolitik sonuçları olan bu mücadelede çok hassas davranması gerekir. FETÖ'yle mücadele etmiş ve etmeye devam eden SÖZCÜ gibi bir gazeteye böyle bir suçlamada bulunulması, mücadeleyi her boyut ve kapsamda destekleyen duyarlı insanları derinden etkiliyor. Dünyanın her ülkesinde cumhurbaşkanının nerede tatil yapacağı haber konusudur. Tartışmaya bile gerek yok. Bu suçlamanın da derinliği yok. Türkiye için tarihi olarak böylesine ciddi bir süreçte bu haberin delil olarak kullanılması hassasiyetleri zedeler.

YILLARCA MÜCADELE ETTİ

AHMET ZEKİ ÜÇOK: Yayın politikasına ve yazarlarının yıllardır F tipine karşı onlarca yazısına bakıldığında, SÖZCÜ'nün FETÖ'cü olduğunu söylemek mümkün değil. Henüz kimse FETÖ demezken bu gazete, F tipine karşı mücadele etti. Bu gerekçeyle operasyon doğru değil. FETÖ üyelerinin Marmaris'te iki gün önceden uçuş yaptığı da zaten ortada… Dosyada gizlilik kararı var, içeriğini bilmiyorum ama SÖZCÜ'ye FETÖ'cü denilemez.

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