SÖZCÜ’ye kurulmak istenen komplonun tutsaklarıyız

Musa Çam, Mediha’nın tutukluluk süreci ile ilgili sözlerini şöyle aktardı: “Kimi iş adamlarının iktidarla ilişkisini haber yaptığımız için bu duruma düştük. Tutuklanma nedenimiz Marmaris haberi ise bizim 10 aydır tutuklu olmamız gerekirdi. Yapılan SÖZCÜ’ye ve çalışanlarına bir gözdağıdır...

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, 10 gündür tutuklu olan arkadaşımız Mediha Olgun'u dün Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret ederek destek verdi. Çam, Olgun'un moralinin çok iyi olduğunu söyledi. CHP'li vekil Çam, Olgun'un tutukluluk süreci ile ilgili anlattıklarını ise şöyle aktardı:

“Nedenini hâlâ anlayamadığım şekilde tutukluyum. Cezaevine neden düştüğümüzü, neden tutuklandığımızı bilmiyoruz, mahkemede de öğrenemedik. Uyduruk nedenlerle bir gazeteci olarak burada tutuklu olmaktan bütün gazeteciler adına üzgünüm. Biz gazeteciyiz. Gazetecinin görevi de vatandaşın öğrenmesi gereken bütün haberleri yazmak çizmek ve duyurmaktır. Biz de SÖZCÜ Gazetesi ve çalışanları olarak vatandaşın bilmesi gereken her şeyi haber yaptık. Bundan sonra da haber yapmaya devam edeceğiz.

‘GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK'

Bu tutuklama SÖZCÜ Gazetesi ve çalışanlarına bir gözdağı. Yaptığımız haberler nedeniyle kimi iş adamlarının iktidarla ilişkisini haber yaptığımız için bu duruma düştük. Marmaris haberinin üzerinden 1 yıl geçti. Gerçekten tutuklanma nedenimiz bu ise bizim 10-11 aydır tutuklu olmamız gerek. Bunun böyle olmadığı açık ve nettir. Arkasında başka tezgahlar, oyunlar var. SÖZCÜ'ye yapılmak istenen başka komplolar var. Bu tezgahların komploların şimdilik kurbanlarıyız. Ama gerçekler er geç ortaya çıkacak.”

Yıllar önce cezaevi koşullarını haber yapmak istediğini anlatan, meslektaşımız Olgun şu notu paylaştı: “Bakırköy Cezaevi'ne girip koşulları, mahkumların, görevlilerin durumunu, sıkıntılarını yazmak istemiştim. İzinleri alamadım. Kadere bakın şimdi buradayım. Notlarımı alıyorum çıkınca haberim hazır.”

‘SÖZCÜ hedef gösterildi'

Mücadeleyi parti olarak sürdüreceklerini söyleyen Musa Çam, “Bu tutuklamaların arkasında SÖZCÜ'ye gözdağı vermek, SÖZCÜ'yü teslim almak var. Gazetenin FETÖ ile ilişkilendirilmesi kabul edilebilir değil” dedi.

CHP Milletvekili Musa Çam, SÖZCÜ'nün bugüne kadar doğruları yazdığını söyledi. Çam şöyle devam etti: “Bu aynı zamanda bazı iş adamlarının haberlerinin önünün kesilmesi için yapılan bir operasyondu. Çünkü SÖZCÜ ticaret-siyaset ilişkilerini korkmadan dile getiren bir yayın organı. Bunun için kimi iş adamları tarafından SÖZCÜ hedef gösterildi. Kimi medya patronları şu an AKP Merkez Yürütme Kurulu'na girmiş durumda.”

Mediha'dan ‘İyi ki varsınız iyiyim' mesajı geldi

Çalışma arkadaşımız, İnternet Sorumlu Haber Müdürümüz Mediha Olgun, CHP'li vekil Musa Çam aracılığıyla bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan herkese bir not da gönderdi.

10 gündür suçunu bilmeden tutsak olan Olgun şunları yazdı: “Gözaltı süresinde ve tutuklandıktan sonra da destekleriyle yanımda olan herkese, bütün mesai arkadaşlarıma, gazete yöneticilerimize, okurlarımıza herkese selamlar ve sevgiler,

iyi ki varsınız… Ben iyiyim.”

Gökmen, 10 gün sonra ilk kez ailesini görecek

Algı operasyonu sonrası gözaltına alınan ve 10 gündür İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan arkadaşımız Gökmen Ulu'yu ailesi bugün ziyaret edecek. Gökmen'in eşi Burcu, oğlu Efe ve ağabeyi Oben Ulu, günler sonra ilk kez arkadaşımızı görmenin heyecanını yaşıyor.

CHP'li vekiller ile Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka geçtiğimiz günlerde Gökmen'e destek ziyaretinde bulunup, durumu hakkında bilgi vermişti.

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