SP Lideri Karamollaoğlu’ndan seçim barajı çıkışı! ‘Kampanya başlatacağız’

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Olağanüstü Hal (OHAL) nedeniyle mahkemelerin çalışamadığını ifade ederek, ''Anayasa Mahkemesi bile çalışmıyor" dedi. Hazineden yardım alamadıklarını için yakında kampanya başlatacaklarını belirten Karamollaoğlu, ''Bu kampanyamızda seçim barajı kaksın, uyum yasaları adalet üzerine inşa edilsin. Devlet desteği bütün siyasi partilere eşit oy nispetiyle mutlaka dağıtılsın. Bunu istiyoruz biz" dedi.

SP Tokat İl Başkanlığı’nın 6’ncı olağan kongresi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans salonunda düzenlenen kongre İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kongrede konuşan Temel Karamollaoğlu, Türkiye´de bir numaralı problemin kutuplaşma olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, ”Biz kutuplaşırsak, dışarıdan gelen saldırıya karşı direnç gücümüz azalır. Kim sağlıyor bu kutuplaşmayı meydana getiriyor? Liderlerin tavrı, arkadaşlara diyoruz ki, ‘Etmeyin, birbirinize saldırmayın’. Bu memleket bizim. Sizin gibi düşünmeyenler de bu memleketin evladı. Bir tornadan çıkmış çubuk gibi olamayız. Elbette ki insanlar farklı olacaklar. Farklılıklar bize zenginlik katar. Bunu kabul etmeden ülkede huzur olmaz. Ama biz aramızdaki ihtilafları kavga ederek değil. Kutuplaşarak değil. Konuşarak bir masa etrafında müzakere ederek çözebiliriz. Kutuplaşma sadece liderler tarafından önlenebilir. Kutuplaşmanın en önemli unsuru liderlerin takıldıkları tavırdır. Bu olamadan kardeşlik olmaz.” dedi.

”ANAYASA MAHKEMESİ BİLE ÇALIŞMIYOR’

15 Temmuz’un ardından OHAL ilan edildiğini kaydeden Karamollaoğlu şöyle devam etti: ”Olağanüstü hal ne demek? Gerekli miydi? Evet, böyle bir kalkışma olunca olağanüstü hal edilir. 3 ay, 6 ay bilemedin 9 ay için ama siz bunu böyle yapmazsanız o zaman siz adaleti tesis edemezsiniz. Çünkü bugün olağanüstü hal olduğu için mahkemeler çalışamıyor. Anayasa Mahkemesi bile çalışmıyor. Hâkim bir masada otururken alıp götürülüyor. Bu adamda suçlu diye. Daha karar verecek iken götürülüyor. Olabilir mi? Olabilir. Ama bu iş 3 ay, 6 ay, 9 ay olur. Ama siz bunu sürekli hale getirirseniz o zaman adalet rafa kalkar. Hukuksuzluk olur. İşte bugün Türkiye´de referandum da oyladığımız başkanlık sistemi aslında başkana veren bir sistem. Biz bunun karşısındayız.”

”SEÇİM BARAJI KALKSIN”

Hazineden yardım alamadıklarını için yakında kampanya başlatacaklarını belirten Karamollaoğlu, ”Bu kampanyamızda seçim barajı kaksın, uyum yasaları adalet üzerine inşa edilsin. Devlet desteği bütün siyasi partilere eşit oy nispetiyle mutlaka dağıtılsın. Bunu istiyoruz biz. Biz bunu sağlayamadığımız zaman neye muhtacız, bizim üyelerimizin katkılarına. Allah razı olsun geçen bir takım problemler yaşadık, bir tane teşkilat mensubumuzun çocuğu 6-7 yaşında haftalık harçlığını göndermiş kardeşi ile beraber, 2 tane 5 lira geldi. Bana göre 5 bin liradan, 500 bin liradan daha kıymetliydi”

Kongrede mevcut başkan Bilal Metehan Aydın yeniden İl Başkanı seçildi.