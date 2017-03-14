Star yazarından flaş açıklama: Hayır oyları önde

Star yazarı İlhami Işık, Erdoğan'ın "Hayır" diyenlere ilişkin sözlerini eleştirdi ve "Hayır"ın önde olduğunu söyledi.

Star Gazetesi yazarı İlhami Işık, referanduma ilişkin çarpıcı sözler söyledi. Işık, hayır oylarının önde olduğunu belirtirken, “Bu ülkede ‘hayır’cıların imkanı ‘evet’cilerden çok daha fazladır” dedi.

KRT’de Çağlar Cilara’nın referanduma ilişkin sorularını yanıtlayan Star Gazetesi yazarı İlhami Işık, evet oyu vereceğini açıklarken, kararsız seçmenin çok fazla olduğunu ve ‘hayır’ oylarının da yükseldiğini şu sözlerle ifade etti:

STAR YAZARI İLHAMİ IŞIK: “HAYIR OYLARI ÖNDE”

“Kararsız seçmen fazladan var, hiç bu kadar olmamıştı. ‘Hayır’ oyları şuanda önde. Kararsızların olması partilerin ‘hayır’ demesinin başarısı değil. İnsanların kararsız olması, ‘hayır’a meyilli olması, ‘evet’e yönelik kaygılarının, endişelerinin olmasındandır.”

“NEDEN EVET VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ ANLATAMIYORLAR! ‘HAYIR’CILARIN SESİ DAHA FAZLA ÇIKIYOR”

İlhami Işık’a göre referandumda neden evet verilmesi gerektiğini yeterince anlatamıyorlar. Işık, ‘hayır’ diyenlere baskı yapıldığı, medyada yeteri kadar konuşturulmadığı iddialarına karşı çıkarak, ‘hayır’ diyenlerin sesinin ‘evet’ diyenlere göre daha fazla çıktığını ileri sürdü ve ‘hayır’ diyenlere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi PKK’lı, FETÖ’cü denmesinin doğru olmadığını şu sözlerle ifade etti:

“Medyaya baktığımızda ‘hayır’ daha çok sesini çıkarıyor. Gazetelerin tirajlarına bakalım. Sözcü Gazetesi’nin tirajı dört tane gazeteden daha fazla. Yalan atmadan konuşalım, ‘hayır’ cephesi bu yalanından vazgeçsin. Al gazeteyi, Sözcü gazetesi ile dört tane gazeteyi yan yana getir hangisinin tirajı daha fazla. Hürriyet’i al. Televizyonların izlenme oranına bak. Katı ‘evet’i savunanlar mı yoksa onun dışındakiler mi bu ülkede daha fazla izleniyor? Reytingler belli. ‘Hayır’ diyenin medyada daha fazla sesi çıkıyor. Bu ülkede ‘hayır’cıların imkanı ‘evet’cilerden çok daha fazladır.”