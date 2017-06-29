Stres çarkı yine çocuk yaraladı!

Birçok kişi 2017 yılını hatırlarken muhtemelen stres çarkını da anacak. Çığ gibi büyüyen ve çocukların ellerinden düşmeyen stres çarkları tehlike yaratıyor. Lan isimli Amerikalı çocuk da stres çarkı kurbanlarından oldu. Dudağının üst bölgesinde meydana gelen yaralanmayla kurtulan Lan, kazayı ucuz atlattı fakat birçok çocuk için tehlike sürüyor...

Stres çarkı tüm dünyaya yayıldı, birçok kişi halen “Nedir bu stres çarkı?” sorusunu sorarken dünyanın farklı yerlerinden gelen stres çarkı yaralanması haberleri de anne babaları endişeye sürükledi. Amerikalı bir baba olan John Harris geçtiğimiz günlerde Facebook sayfasından çocuğuyla ilgili önemli bir yaralanma gönderisi paylaştı. Stres çarkını daha hızlı çevirmek için çarka hava püskürterek oyun oynayan Lan Harris’in yüzüne patlayan stres çarkı yüzünü yaraladı.

TÜM DÜNYA TEDBİR ALIYOR

Geçtiğimiz günlerde bazı ülkelerde stres çarkı yasaklanmıştı. Tehlikeli bulunan 39 ton stres çarkı Alman gümrük yetkilileri tarafından çeşitli sebepler nedeniyle imha edildi.

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