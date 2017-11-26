Su borusu patladı, ilçe bu hale geldi

Adana'da içme suyu ana hat borusunun patlaması sonucu yol çöktü. Bu sırada yoldan geçerken açılan çukura düşen otomobilin sürücüsü, olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda geçen Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (ASKİ) Müdürlüğü’ne ait içme suyu ana hat borusunun yüksek basınçla patlaması sonucu, yolda göçük ve taşkın oluştu.

AÇILAN ÇUKURA ARAÇ DÜŞTÜ

Bu sırada yoldan geçen Levent Göler’in idaresindeki otomobil, açılan göçüğe düştü. Göler, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, haber verilmesi üzerine ASKİ yetkilileri ana boru hattına gelen suyu kesti, bölgeye iş makineleri sevk edildi. Yolun sağından gittiği sırada arkadan gelen ambulansa yol vermek için şerit değiştirince içi su ile dolan çukura düştüğünü belirten Göler, “Su birikintisi vardı. Tereddüt ettim geçip geçmemek konusunda. Kaldırım gibi görünüyordu. Hafiften ilerleyince sonrasını siz de gördünüz” diyerek yaşadıklarını anlattı.

YOLDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yolu kaplayan su kısa sürede tahliye edilirken, çukura düşen otomobil de iş makineleri yardımıyla çıkartıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, patlayan boruyu değiştirip, çöken yolu onarmak için çalışmalara devam ediyor. DHA