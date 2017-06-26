Sualtı tutkunlarının gözdesi Kekova

Antalya'nın Demre İlçesi'ndeki Kekova Adası, sualtı zenginliğiyle dalış tutkunlarının yeni adresi haline geldi.

Demre yakınlarındaki dünyaca ünlü Kekova Adası ve bölgesi sualtı tutkunlarının gözdesi haline geldi. Geçen yıl Kekova’nın merkezi olan Üçağız Mahallesi’nde açılan dalış okuluyla birlikte yerli dalış tutkunları da bölgenin sualtı dünyası ile tanıştı. Kekova’nın cennet koylarına dalış turu Üçağız Mahallesi’nde başlıyor. Tekneye binen dalış tutkunları birbirinden ilginç ve güzel koylardan geçerek Kekova Adası’nın güney bölümündeki dalış noktalarına geliyor. Teknede yolculuk anında, dalış dersleri başlıyor. Yapılan ilk hazırlığın ardından dalış elbiseleri giyiliyor. Ardından Akdeniz’in maviliklerin dalış başlıyor.

Gruplar halinde mağaralarda, yeraltı dağları arasında yolculuk başlıyor. Sualtı yolculuğunda balık sürüleri, Caretta carettalar, değişik deniz bitkileri gözlemleniyor. Mağaralar ve kanyonlar geçiliyor. Bol bol görüntü ve fotoğraf çekiliyor. Bu sualtı yolculuğu yaklaşık 1 saat sürüyor. Dalışlar öğleden sonra farklı bir noktada bir kez daha yapılıyor. Demre’nin değişik koylarında ilk kez dalacaklar için dalış eğitimi de veriliyor.

Demre’de Mavi Mağara, Deniz Feneri, Eğri Liman, Antrum, The End, Salyangoz Koyu başta olmak üzere 32 izinli dalış noktası bulunuyor. Bunun yanında 2001 yılında batan 72 metre boyundaki İberian Cast gemisi batığı da dalış noktaları arasında yer alıyor.

Dalış eğitmeni Bohaçhan Teleri, “Neden Kekova, neden dalış? Çünkü bu bölgenin mağaraları inanılmaz güzel. 3-4 çok güzel mağarası var. Yine iki batığı var. Sualtı inanılmaz temiz. Hepinizi Kekova’ya bekliyoruz” dedi.

İlk kez dalışa gelen Ali Can Ekinci, “Kekova’da ilk kez dalış yaptım. İlk dalışımızda kovuk (mağara) dalışı yaptık. Görüş gayet netti. Benim de ilk kovuk dalışımdı. Heyecanlıydım biraz. Berraklık, görüş mesafesi gayet güzeldi. Ülkemizde yeni görülmeye başlanan balık çeşitleri vardı. Aslan balığı gibi, balon balığı gibi” diye konuştu.

Arda Ünal, “Kekova’ya ilk kez dalışa geldim. Kekova’nın sualtı güzellikleri, en az su üstü kadar güzel. Su sıcaklığı güzel. Dalış için uygun bir sezon. Balıkları çok. Mağaraları güzel. Her şey güzel” dedi.

Vesile Şentürk Korur, “Kekova’da dalış çok güzeldi. Hava çok güzeldi. Birkaç balık gördük. Su gayet berrak. Rengi harika. Herkesi Kekova’ya dalışa davet ediyoruz” diye konuştu.