Subay astsubay başvuru sonuçları belli oldu mu? Astsubay ve subay adaylarının beklediği haber…

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, subay ve astsubay olmak isteyen adayların geçtiğimiz aylarda tamamladığı başvuruların sonuçları bekleniyor. Subay ve astsubay başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Subay ve astsubay olmak için başvurularını yapan adaylar internet üzerinden duyurulacak subay ve astsubay başvurusu sonuçlarını bekliyor. Ön Lisans mezunlarının 25 yaş, Lisans mezunlarının 27 yaş kriteriyle değerlendirildiği subay astsubay alımı başvurularının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

SUBAY VE ASTSUBAY BAŞVURU SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan başvuru kılavuzuna göre; Başvurusu kabul edilen adaylara MEBS.Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (MEBS.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığında (Mamak/ANKARA)) uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

Subay ve astsubay başvuru sonuçlarını açıklandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilirsiniz.

SUBAY VE ASTSUBAY BAŞVURU SONUÇLARI

KİMLER SUBAY OLABİLİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1'de gösterilen kontenjan ve kaynak okullarına göre ( Kaynak okullar listesinde yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olan ve YÖK tarafından denkliği onaylanan diğer Fakülte/Yüksekokul bölümleri mezunları da ilgili sınıf kontenjanı için başvurabileceklerdir.) mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP93 Ön Lisans/ Geçerli KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar,

(2) En az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler başvurabileceklerdir