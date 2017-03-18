Suç makinesi tek yumurta ikizleri tutuklandı

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün yaptığı denetimlerde şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli, kimliğinin yanında olmadığını belirterek adının Faruk C. olduğunu söyledi. Şüphelinin verdiği TC kimlik numarasından inceleme yapan polis, 18 suçtan kaydının bulunduğunu ve bir suçtan aranması olduğunu tespit etti.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün yaptığı denetimlerde şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli, kimliğinin yanında olmadığını belirterek adının Faruk C. olduğunu söyledi. Şüphelinin verdiği TC kimlik numarasından inceleme yapan polis, 18 suçtan kaydının bulunduğunu ve bir suçtan aranması olduğunu tespit etti.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin burada kimlik tespit için parmak izini alan polisler şüphelinin gerçek adının Ömer C. olduğunu belirledi. Ekipler, kendilerine söylenen isimi ve TC Kimlik numarasını kontrol ettiğinde şüphelinin Faruk C. isminde bir ikiz kardeşi olduğunu tespit etti.

ANNE TESPİT ETMEYE GELDİ, ARANMASI BULUNAN İKİZ DE YAKALANDI

Ömer C. polis ekiplerine çelişkili bilgiler vermesi üzerine ekipler durumu anne Mevlüde Ş.'ye bildirerek tespit için polis merkezine davet etti. Anne Mevlüde Ş. Asayiş Büro Amirliği'ne tespit için aranması olan ikiz kardeş Faruk C. ile birlikte gelince polis ekipleri Faruk C.'yi de gözaltına aldı. Anne Mevlüde Ş. ikizlerinin kimliklerini tek tek polis ekiplerine bildirdi.

18 SUÇTAN KAYDI VAR, CEZAEVİ FİRARİSİ

Yakalanan Ömer C.'nin yapılan detaylı incelemesinde ise 6'sı uyuşturucu kullanmak olmak üzere ev, işyeri, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık suçlarından toplam 18 suç kaydının bulunduğu ve 1 hafta önce Silivri Cezaevi'nden firar ettiği için arandığını tespit etti.

18 SUÇTAN KAYDI VAR, 1 SUÇTAN ARANMASI VAR

Polis ekipleri ikiz kardeş Faruk C.'nin yaptığı detaylı incelemesinde 9'u uyuşturucu diğerleri ev, işyerinden hırsızlık suçlarından olmak üzere toplam 18 suç kaydının bulunduğunu tespit etti. Faruk C.'nin bir suçtan da İstanbul Anadolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arandığını belirlendi.

BENZERLİK SEBEBİYLE BİRBİRLERİ YERİNE CEZAEVİNDE YATTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, geçmişe dönük yaptığı incelemede şüphelilerin yakalandıklarında polisten kurtulmak için birbirlerinin ismini verdiklerini ve hatta cezaevinde de bu benzerlik sayesinde birbirlerinin yerine yattıklarını ortaya çıkarttı.

TEK YUMURTA İKİZLERİ TUTUKLANDI

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri dün akşam tamamlanan ikiz şüpheliler adliyeye sevk edildi. Tek yumurta ikizleri çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA