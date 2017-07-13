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Suç örgütüne operasyon: 28 kişi gözaltında

Samsun'da bir süre önce İstanbul'da tutuklanan Sedat Şahin'in en yakın adamı olduğu öne sürülen ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Eyüp Atmaca ile 27 adamı bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 

20:3613 Temmuz 2017
Gündem
Suç örgütüne operasyon: 28 kişi gözaltında
Samsun'da bir süre önce İstanbul'da tutuklanan Sedat Şahin'in en yakın adamı olduğu öne sürülen ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Eyüp Atmaca ile 27 adamı bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Samsun merkez, Bafra ve 19 Mayıs İlçeleri ile İzmir’e eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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300 polisin katıldığı operasyonda 29 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında bir süre önce İstanbul’da tutuklanan suç örgütü elebaşı Sedat Şahin’in en yakın adamı olduğu öne sürülen  Eyüp Atmaca ile 25 adamı Samsun merkez, Bafra ve 19 Mayıs İlçesi’nde 2 şüpheli de İzmir’de gözaltına alındı.

SEDAT ŞAHİN İLE BAĞLANTISI OLDUĞU İDDİA EDİLEN SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ EYÜP A. GÖZALTINA ALINDI.

SEDAT ŞAHİN İLE BAĞLANTISI OLDUĞU İDDİA EDİLEN SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ EYÜP A. GÖZALTINA ALINDI.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 Kalaşnikof marka tüfek, 1 uzi marka otomatik tüfek, 1 agram 2000 marka otomatik silah, 11 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 1 kasatura, 6 antika tabanca, 1 kılıç ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 28 şüpheli hakkında ‘silahlı suç örgütü kurmak’ ‘silahlı suç örgütünü yönetmek’ ve ‘silahlı suç örgütüne üye olmak’ suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.

DHA

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Son güncelleme: 20:3813.07.2017
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