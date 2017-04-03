Suikast silahı ele geçirildi

Bayrampaşa'da ruhsatsız ve faturasız silah satan 2 adrese baskın düzenlendi. Aramalarda, gerçek ve kurusıkı silahlarla suikast için kullanılan 1 kalem tabanca ele geçirildi.

Bayrampaşa'da ruhsatsız ve faturasız silah satan 2 adrese baskın düzenlendi. Aramalarda, gerçek ve kurusıkı silahlarla suikast için kullanılan 1 kalem tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 işyerinde ruhsatsız silah satıldığını belirledi. Yenidoğan ve Yıldırım mahallelerindeki iş yerleri bir süre fiziki takip yöntemiyle izlendi. Daha sonra adreslere baskın düzenlendi. Ekiplerin yaptıkları aramalarda, 2 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, kurusıkıdan 9 milimetre mermi atabilen silaha çevrilmiş 2 tabanca, gerçek silaha çevrilmek için sökülerek işlem yapılmış 24 namlu ele geçirildi.

SUİKAST SİLAHI

Polisin aramalarda ele geçirdiği bir diğer silahın, ise kalem şeklindeki suikast silahı olduğu öğrenildi. Tek mermi atabilen ve kovanı dışarıya atmayan silahın, yakın mesafeden çok etkili olduğu belirtildi. Konya’da geçtiğimiz ay Jandarma ekiplerince düzenlenen bir operasyonda da çok sayıda kalem silah ele geçirilmişti.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyonla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.