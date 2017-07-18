Sular çekiliyor, geriye çamur kalıyor

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmurun en fazla vurduğu Silivri, Gümüşyaka'da sular kısmen çekildi. İtfaiye ve İSKİ ve Belediye ekiplerinin çalışmalarına rağmen pek çok vatandaş, su basmış evlerinin balkonlarında suların çekilmesini bekliyor. Selin vurduğu kıyı şeridi ise tanınmaz hale geldi.

Öte yandan sel sularının boşaltıldığı yerlerde temizlik çalışmaları başladı. Adeta çamur deryasına dönen binaların alt katlarında dehşetin boyutları da ortaya çıktı.

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VATANDAŞLAR BALKONLARINDA SUYUN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYOR

Selin en fazla vurduğu Gümüşyaka ilçesinde kurtarma ve su tahliye ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ancak yoğun çalışmalara rağmen su seviyesinde çok küçük bir düşüş meydana geldi. Alt katları su dolan evlerinin balkonlarında oturan pek çok vatandaş umutla suların çekilmesini bekliyor.

KIYI ŞERİDİ TANINMAZ HALE GELDİ

Selin etkili olduğu Gümüşyaka’nın kıyı şeridi ise adeta tanınmaz hale geldi. Yoğun su akışı nedeniyle kumsalda derin oyuklar oluşurken, vatandaşların bir gün önce kullandığı kumsaldan ise geriye pek bir şey kalmadığı görülüyor. Yetkililer çalışmaların sular çekilene kadar aralıksız süreceğini söylediler.

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BİR BUÇUK METRE…

Su seviyesinin yer yer bir buçuk metreye kadar yükseldiği dairelerde o an içeride bulunanlar kabus yaşadı. Torunu ile birlikte sele yakalanan Nuran Karakurt yaşadıklarını şöyle anlattı, “Sel esnasında buradaydım. Torunum da buradaydı, onu yukarıya çıkartmaya çalıştım. Çok kötüydü, önce bebeği kurtarmaya çalıştım. Daha sonra kapıyı kapatmaya çalıştım ama kapanmadı. Yukarıda dört, beş saat kaldık. Yeni aşağıya iniyoruz.”

ARAÇLAR METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Öte yandan otomobilini kapısının önüne park eden bir sel zede, suların çekilmesinin ardından aracın yaklaşık 200 metre ilerde buldu. Giriş katlarının tamamen çamura boyandığı evlerde temizlik çalışmaları devam ediyor. DHA