Sular ne zaman gelecek? Su arıza, İSKİ kesinti bilgileri…

İstanbul'un bazı ilçelerinde büyük bir nüfusu kapsayan alanda su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar suyun saat kaçta geleceğini merak ediyor. İSKİ'den su kesintisi konusunda dün açıklama yapılmıştı. İşte suyun kesik olduğu mahalleler ve su kesintisi ile ilgili İSKİ açıklamaları...

Su kesintisi dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un önemli kısmını etkiliyor. “Sular ne zaman gelecek?” sorusunu soran vatandaşlar, su kesintisinin sonlanmasını ve tekrar suya kavuşmayı bekliyor. İşte İSKİ tarafından verilen su kesintisi detayları…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Yapılan açıklamaya göre suların kesik olduğu mahalleler ve suyun geleceği saatler şu şekilde…

FATİH

Nişanca Mah,Sarac İshak Mah,Mimar Kemalettin Mah,Muhsinehatun Mah,Mimar Hayrettin Mah,Sultan Ahmet Mah,Yedikule Mah,Şehsuvar Bey Mah,Topkapı Mah,Sümbül Efendi Mah,Silivrikapı Mah,Cerrahpaşa Mah,Emin Sinan Mah,Cankurtaran Mah,Aksaray Mah,Binbirdirek Mah,Haseki Sultan Mah,Küçük Ayasofya Mah,Mesihpaşa Mah,Kocamustafapaşa Mah,Karagümrük Mah,Katip Kasım Mah

Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2017 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ZEYTİNBURNU

Telsiz Mah,Sümer Mah,Seyit Nizam Mah,Veliefendi Mah,Zeytinburnu,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Gökalp Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Kazlıçeşme Mah,Nuripaşa Mah,Merkez Efendi Mah,Maltepe Mah

Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2017 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.