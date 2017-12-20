Süleyman Soylu’dan FETÖ’cü Zekeriya Öz övgüsü!

Daha önce FETÖ terör örgütünün ele başı Fetullah Gülen'e yaptığı övgülerin görüntüleri ortaya çıkan AKP'li İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun FETÖ'den aranan firari savcı Zekeriya Öz'e övgüler dizdiği yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o videoda Süleyman Soylu'nun Zekeriya Öz hakkındaki övgü dolu sözleri...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun FETÖ firarisi savcı Zekeriya Öz’ü övdüğü görüntüler ortaya çıktı. Tuncay Özkan’ın twitter hesabından paylaştığı görüntülerde Süleyman Soylu, “Milletim adına, çocuklarım adına, geleceğim adına savcı Zekeriya Öz’e müteşekkirim” diyor.

Tuncay Özkan o görüntüleri sosyal medya hesabından ‘ Arşiv unutmaz… CHP’yi FETÖ’cülükle suçlayan Süleyman Soylu, darbeci FETÖ’nün yöneticisi Zekeriya Öz’ün hayranı çıktı… Soylu, 2011 yılında yaptığı konuşmada Zekeriya Öz’ü öve öve bitiremiyor…’ diyerek paylaştı.

İşte çok konuşulacak olan o görüntüler…