Süleyman Soylu’dan FETÖ’cü Zekeriya Öz övgüsü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun FETÖ firarisi savcı Zekeriya Öz’ü övdüğü görüntüler ortaya çıktı. Tuncay Özkan’ın twitter hesabından paylaştığı görüntülerde Süleyman Soylu, “Milletim adına, çocuklarım adına, geleceğim adına savcı Zekeriya Öz’e müteşekkirim” diyor.
Tuncay Özkan o görüntüleri sosyal medya hesabından ‘ Arşiv unutmaz… CHP’yi FETÖ’cülükle suçlayan Süleyman Soylu, darbeci FETÖ’nün yöneticisi Zekeriya Öz’ün hayranı çıktı… Soylu, 2011 yılında yaptığı konuşmada Zekeriya Öz’ü öve öve bitiremiyor…’ diyerek paylaştı.
İşte çok konuşulacak olan o görüntüler…
Arşiv unutmaz… CHP’yi FETÖ’cülükle suçlayan Süleyman Soylu, darbeci FETÖ’nün yöneticisi Zekeriya Öz’ün hayranı çıktı… Soylu, 2011 yılında yaptığı konuşmada Zekeriya Öz’ü öve öve bitiremiyor… pic.twitter.com/S5krIczQpW
— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 19 Aralık 2017