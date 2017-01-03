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Süleyman Soylu: 2016 yılında 339 olay engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'ndan son günlerdeki gelişmeler ve iç güvenlik ile ilgili bilgilendirme yaptı.
Zeynep GÜRCANLI
15:333 Ocak 2017
Gündem
Süleyman Soylu: 2016 yılında 339 olay engellendi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'ndan son günlerdeki gelişmeler ve iç güvenlik ile ilgili bilgilendirme yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu’ndan son günlerdeki gelişmeler ve iç güvenlik ile ilgili bilgilendirme yaptı. Soylu, terör örgütleri PKK ve FETÖ ile ilgili mücadelede gelinen son durumu milletvekillerine aktardı.

İçişleri Bakanı, gerçekleşmeden emniyet kuvvetleri tarafından engellenen terör olayları konusunda TBMM’ye bilgi verdi. Soylu, 2016 yılında 339 olayın engellendiğini açıkladı ve ayrıntıları paylaştı. Soylu’nun açıkladığı detaylar şöyle;

2016’da 313’u PKK, 22 DEAŞ, 4’ü radikal sol örgüt 247 patlayıcı, 61 bombalı araç, 23 canlı bomba şüphelisi, 42 eylem yapacak örgüt mensubu yakalandı. Son 3 ayda ise 80 olay engellendi.

Son güncelleme: 16:1803.01.2017
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