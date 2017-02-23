Sultanahmet’in altını kazdı 2 bin yıllık eserlerle yakalandı

İstanbul Polisi, son zamanların en önemli yasadışı kazısını ortaya çıkardı. Beş ay önce tarihi yarımadada kazı başlatan ve Sultanahmet Camisi’nin dibine kadar tünel açan şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, Roma ve Bizans Dönemine ait paha biçilmez tarihi eserler ele geçirildi.

İstanbul Polisi, son zamanların en önemli yasadışı kazısını ortaya çıkardı. Beş ay önce tarihi yarımadada kazı başlatan ve Sultanahmet Camisi’nin dibine kadar tünel açan şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, Roma ve Bizans Dönemine ait paha biçilmez tarihi eserler ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü Sultanahmet yakınlarında kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kazı yapılan adresi belirlemek için 2 hafta boyunca çalışma yaptı. Adresin, Sultanahmet Camisi yakınlarındaki tarihi bir evden yapıldığı anlaşıldı.

Bunun üzerine adrese baskın düzenlendi. Kaçakçılık Polisi gördükleri karşısında şaşkına döndü. Ev sahibince, adeta şantiye alanı oluşturulduğu görüldü. Araştırmada, şüpheli H.Ö.'nün 6 metre derinliğinde bir tünel inşa ettiği anlaşıldı. Evin bahçesinden ilerleyen tünelin, Sultanahmet Camisi'ne kadar uzandığı anlaşıldı. Şüpheli H.Ö. gözaltına alındı.

Aramalarda, 23 küp parçası, seramik parçaları, kozmetik kutuları ve bir şamdan ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin ön incelemesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu ve paha biçilemeyeceği belirtildi. Ele geçirilen tarihi eserler, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gönderildi.

Gözaltına alınan H.Ö., Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Beş aydır kazı yaptığı anlaşılan Matbaacı H.Ö.'nün işlemlerinin devam ettiği belirtildi.