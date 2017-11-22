Sultangazi’de baz istasyonunda yangın

Sultangazi’de bulunan bir baz istasyonunda yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, 01.00 sıralarında Sultangazi Habibler Mahallesinde bulunan bir baz istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı baz istasyonunda yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA