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Tanem Sivar’ın köpeklerini zehirleyen şüpheli tutuklandı

Marmaris'te sunucu Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana'nın iki köpeğini zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen komşuları K.Ü. (52), tutuklandı.

20:0222 Kasım 2017
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Tanem Sivar’ın köpeklerini zehirleyen şüpheli tutuklandı
Marmaris'te sunucu Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana'nın iki köpeğini zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen komşuları K.Ü. (52), tutuklandı.

Marmaris’in Bozburun Mahallesi’nde geçen 7 Kasım’da sunucu Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana’nın köpekleri ‘Django’ ve ‘Pamuk’ zehirlenerek öldürüldü.

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Tanem Sivar, Instagram hesabından ‘Canımız gerçekten çok yanıyor, içimiz acıyor’ paylaşımıyla üzüntüsünü duyurdu.

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Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında önce gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan ardından tekrar gözaltına alınan çiftin komşuları K.Ü., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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