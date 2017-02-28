Süper Lig güncel puan durumu: 22. Hafta puan durumu

Süper Lig’in 22. haftasında oynanan maçlar sonrası, puan durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Fenerbahçe’nin Gaziantep engeline takıldığı hafta, Başakşehir, Osmanlıspor’u 1-0’lık skorla geçti. Haftanın maçında Galatasaray ve Beşiktaş karşılaştı ve maçtan lider Beşiktaş 1-0’lık üstünlükle ayrıldı.
HAFTANIN SKORLARI
24 Şubat 2017 Cuma 19:00
Çaykur Rizespor 2 – 4 Kayserispor
24 Şubat 2017 Cuma 20:00
Kasımpaşa 4 – 0 Bursaspor
25 Şubat 2017 Cumartesi 15:00
Aytemiz Alanyaspor 4 – 1 Adanaspor
25 Şubat 2017 Cumartesi 16:00
Akhisar Bld.Spor 3 – 0 Antalyaspor
25 Şubat 2017 Cumartesi 19:00
Atiker Konyaspor 1 – 1 Trabzonspor
26 Şubat 2017 Pazar 13:30
KDÇ Karabükspor 1 – 0 Gençlerbirliği
26 Şubat 2017 Pazar 16:00
Osmanlıspor FK 0 – 1 Medipol Başakşehir
26 Şubat 2017 Pazar 19:00
Gaziantepspor 1 – 1 Fenerbahçe
27 Şubat 2017 Pazartesi 20:00
Galatasaray 0 – 1 Beşiktaş