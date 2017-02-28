Süper Lig güncel puan durumu: 22. Hafta puan durumu

Süper Lig'de maçlar devam ediyor puan farkları açılıyor. Derbi haftasında puan tablosu nasıl şekillendi. Haftanın maç sonuçları neler? İşte 22. Hafta puan durumu ayrıntıları...

Süper Lig'de maçlar devam ediyor puan farkları açılıyor. Derbi haftasında puan tablosu nasıl şekillendi. Haftanın maç sonuçları neler? İşte 22. Hafta puan durumu ayrıntıları...

Süper Lig’in 22. haftasında oynanan maçlar sonrası, puan durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Fenerbahçe’nin Gaziantep engeline takıldığı hafta, Başakşehir, Osmanlıspor’u 1-0’lık skorla geçti. Haftanın maçında Galatasaray ve Beşiktaş karşılaştı ve maçtan lider Beşiktaş 1-0’lık üstünlükle ayrıldı.

HAFTANIN SKORLARI

24 Şubat 2017 Cuma 19:00

Çaykur Rizespor 2 – 4 Kayserispor

24 Şubat 2017 Cuma 20:00

Kasımpaşa 4 – 0 Bursaspor

25 Şubat 2017 Cumartesi 15:00

Aytemiz Alanyaspor 4 – 1 Adanaspor

25 Şubat 2017 Cumartesi 16:00

Akhisar Bld.Spor 3 – 0 Antalyaspor

25 Şubat 2017 Cumartesi 19:00

Atiker Konyaspor 1 – 1 Trabzonspor

26 Şubat 2017 Pazar 13:30

KDÇ Karabükspor 1 – 0 Gençlerbirliği

26 Şubat 2017 Pazar 16:00

Osmanlıspor FK 0 – 1 Medipol Başakşehir

26 Şubat 2017 Pazar 19:00

Gaziantepspor 1 – 1 Fenerbahçe

27 Şubat 2017 Pazartesi 20:00

Galatasaray 0 – 1 Beşiktaş

GÜNCEL PUAN DURUMU