Süper Loto 16 Mart sonuçları: Süper devir sürüyor!

Süper Loto'da haftalardır süren devir ikramiyeyi iyice büyüttü. 16 Mart tarihli Süper Loto sonuçları belli oldu. Şans Oyunu tutkunlarının merakla beklediği 16 Mart 2016 Süper Loto sonuçları haberimizde.

Bir perşembe günü daha geldi ve şans oyunu müdavimlerinin ilgiyle takip ettiği Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto 5 haftadır devrediyordu ve ikramiye geçtiğimiz hafta 9 milyon liraya yaklaşmıştı. Süper Loto’nun 16 Mart tarihli sonuçlarına göre büyük ikramiye yine devretti ve kimse 6 bilemedi. 10.979.266,87 TL’lik devirli ikramiyenin önümüzdeki hafta 13 milyonu aşması bekleniyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 16 MART

Süper Loto’nun 16 Mart tarihli sonuçlarına göre şanslı numaralar: 1-07-19-40-42-51

SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

6 bilen kişi sayısı : 6. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.979.266,87TL 5 bilen kişi sayısı : 59 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.103,55TL 4 bilen kişi sayısı : 3.644 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 210,75TL 3 bilen kişi sayısı : 79.205 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,70TL



GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Geçen hafta Süper Loto'nun 490. hafta çekilişinde büyük ikramiyeyi hiç kimse bilemezken 8.684.425,44 TL gelecek haftaya devretmişti. Geçen hafta Süper Loto'da kazandıran numaralar, 14 – 18 – 21 – 32 – 48 – 54 olmuştu.