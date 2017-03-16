Süper Loto 16 Mart sonuçları: Süper devir sürüyor!

Bir perşembe günü daha geldi ve şans oyunu müdavimlerinin ilgiyle takip ettiği Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto 5 haftadır devrediyordu ve ikramiye geçtiğimiz hafta 9 milyon liraya yaklaşmıştı. Süper Loto’nun 16 Mart tarihli sonuçlarına göre büyük ikramiye yine devretti ve kimse 6 bilemedi. 10.979.266,87 TL’lik devirli ikramiyenin önümüzdeki hafta 13 milyonu aşması bekleniyor.
Süper Loto’nun 16 Mart tarihli sonuçlarına göre şanslı numaralar: 1-07-19-40-42-51
SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI
|6 bilen kişi sayısı :
|6. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|10.979.266,87TL
|5 bilen kişi sayısı :
|59
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|12.103,55TL
|4 bilen kişi sayısı :
|3.644
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|210,75TL
|3 bilen kişi sayısı :
|79.205
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|16,70TL
GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI
Geçen hafta Süper Loto'nun 490. hafta çekilişinde büyük ikramiyeyi hiç kimse bilemezken 8.684.425,44 TL gelecek haftaya devretmişti. Geçen hafta Süper Loto'da kazandıran numaralar, 14 – 18 – 21 – 32 – 48 – 54 olmuştu.