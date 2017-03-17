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Süper Loto 16 Mart sonuçları: Süper Loto’da çılgın devir!

16 Mart tarihli Süper Loto sonuçları belli oldu ve 6. devir gerçekleşti. İşte büyük ikramiyenin 11 milyon TL'ye yaklaştığı çekilişte diğer ikramiyeler ve haftanın şanslı numaraları...
08:3817 Mart 2017
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Süper Loto 16 Mart sonuçları: Süper Loto’da çılgın devir!
16 Mart tarihli Süper Loto sonuçları belli oldu ve 6. devir gerçekleşti. İşte büyük ikramiyenin 11 milyon TL'ye yaklaştığı çekilişte diğer ikramiyeler ve haftanın şanslı numaraları...

Haftanın Süper Loto sonuçları MPİ tarafından açıklandı ve bu haftada kimse çekilişte çıkan altı numarayı tahmin etmeyi başaramadı. Böylece devir sayısı altıya, büyük ikramiye havuzunda biriken para ödülü miktarı ise neredeyse 11 milyon TL’ye ulaştı. Bilindiği gibi Süper Loto’da MPİ’nin diğer şans oyunlarında olduğu gibi bir devir limiti bulunmuyor ki bu da büyük ikramiyenin biri altı bilene kadar büyüyeceği anlamına geliyor. İkramiye arttıkça katılım da artıyor ki önümüzdeki hafta ikramiyenin çok daha artması bekleniyor. İşte 16 Mart tarihli 491. haftanın haftanın Süper Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı…

Haftanın numaraları: 1, 7, 19, 40, 42, 51

SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

6 bilen kişi sayısı :6. DevirKişi başına düşen ikramiye tutarı:10.979.266,87TL
5 bilen kişi sayısı :59Kişi başına düşen ikramiye tutarı:12.103,55TL
4 bilen kişi sayısı :3.644Kişi başına düşen ikramiye tutarı:210,75TL
3 bilen kişi sayısı :79.205Kişi başına düşen ikramiye tutarı:16,70TL


GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Geçen hafta Süper Loto'nun 490. hafta çekilişinde büyük ikramiyeyi hiç kimse bilemezken 8.684.425,44 TL gelecek haftaya devretmişti. Geçen hafta Süper Loto'da kazandıran numaralar, 14 – 18 – 21 – 32 – 48 – 54 olmuştu.

Son güncelleme: 08:4417.03.2017
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