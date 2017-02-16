Süper Loto 16 Şubat sonuçları: İkramiye katlanıyor!

Süper Loto sonuçlarını bekleyen şans oyunu tutkunları bir noktada hayal kırıklığına, diğer noktada ise yeni hafta için, yeni umutlara yelken açtı. İşte Süper Loto'nun 16 Şubat sonuçları için merak edilenler...

Süper Loto sonuçlarını bekleyen şans oyunu tutkunları bir noktada hayal kırıklığına, diğer noktada ise yeni hafta için, yeni umutlara yelken açtı. İşte Süper Loto'nun 16 Şubat sonuçları için merak edilenler...

16 Şubat Süper Loto sonuçları bu akşam MPİ'nin Ankara merkezdeki canlı yayınında ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Hatırlanacağı üzere bu çekiliş öncesi Süper Loto 1 kez devretmişti ki bu akşam ki 487. hafta çekilişinde de Süper Loto bir kez daha devretti. Süper Loto’nun bu akşamki ikramiyesi 2.948.957,20 TL olarak belirlenmişti, önümüzdeki hafta Süper Loto’da 6 bilen için 4 milyon liraya yakın ikramiye kazanması bekleniyor. Süper Loto sonuçlarına göre kazanan numaralar haberimizin devamında…

SÜPER LOTO 16 ŞUBAT SONUÇLARI

Süper Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar belirlendi. Hangi şanslı numaralar kimleri zengin etti? İşte 16 Şubat gecesinin şanslı numaraları; Süper Loto sonuçlarına göre kazanan numaralar 6-10-28-29-47-53 olarak belirlendi.

GEÇEN HAFTA HANGİ NUMARALAR KAZANDI?

9 Şubat tarihli 486. hafta Süper Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları…

Haftanın numaraları: 20, 23, 27, 29, 40, 48

Devir haricinde Süper Loto çekilişinde diğer ikramiye dağılımı şu şekilde oldu; 5 bilen 47 kişi 9 bin 358 lira beşer kuruş, 4 bilen 2 bin 456 kişi 192 lira ellişer kuruş ve 3 bilen 51 bin 928 kişi 15 lira yetmişer kuruş ikramiye kazandı.