Süper Loto sonuçları 13 Nisan: Süper Loto’nun süper deviri bitti mi?

Şans oyunu tutkunları için büyük gün geldi, 9 haftadır devreden Süper Loto için bugün çekiliş günü. Süper Loto sonuçlarına göre kim kazanacak? Süper Loto’da kazanan numaralar hangileri olacak? İşte 13 Nisan tarihli 495 nolu Süper Loto çekilişi hakkında merak edilenler…
SÜPER LOTO SONUÇLARI 13 NİSAN: 4-11-30-41-47-51
SÜPER LOTO 13 NİSAN İKRAMİYE DAĞILIMI
SON DOKUZ HAFTADA DEVİR EDEN SÜPER LOTO'DA ÇIKAN SAYILAR
04 Nisan Süper Loto sayıları: 4, 8, 14, 16, 32, 49
30 Mart Süper Loto sayıları: 2, 3, 35, 38, 40, 54
23 Mart Süper Loto sayıları: 10, 13, 18, 38, 41, 52
16 Mart Süper Loto sayıları: 1, 7, 19, 40, 42, 51
9 Mart Süper Loto sayıları: 14, 18, 21, 32, 48, 54
2 Mart Süper Loto sayıları: 4, 13, 25, 27, 29, 33
23 Şubat Süper Loto sayıları: 5, 19, 20, 29, 36, 40
16 Şubat Süper Loto sayıları: 6, 10, 28, 29, 47, 53
9 Şubat Süper Loto sayıları: 20, 23, 27, 29, 40, 48