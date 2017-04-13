Süper Loto sonuçları 13 Nisan: Süper Loto’nun süper deviri bitti mi?

Süper Loto TÜ en çok kazandıran şans oyunlarından biri olmaya devam ediyor. Süper Loto 495. haftanın sonuçları belli oldu! Süper Loto'da haftalardır devreden ikramiye kimin oldu? İşte 13 Nisan Süper Loto sonuçları...

Şans oyunu tutkunları için büyük gün geldi, 9 haftadır devreden Süper Loto için bugün çekiliş günü. Süper Loto sonuçlarına göre kim kazanacak? Süper Loto’da kazanan numaralar hangileri olacak? İşte 13 Nisan tarihli 495 nolu Süper Loto çekilişi hakkında merak edilenler…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 13 NİSAN: 4-11-30-41-47-51

SÜPER LOTO 13 NİSAN İKRAMİYE DAĞILIMI

SON DOKUZ HAFTADA DEVİR EDEN SÜPER LOTO'DA ÇIKAN SAYILAR



04 Nisan Süper Loto sayıları: 4, 8, 14, 16, 32, 49

30 Mart Süper Loto sayıları: 2, 3, 35, 38, 40, 54

23 Mart Süper Loto sayıları: 10, 13, 18, 38, 41, 52

16 Mart Süper Loto sayıları: 1, 7, 19, 40, 42, 51

9 Mart Süper Loto sayıları: 14, 18, 21, 32, 48, 54

2 Mart Süper Loto sayıları: 4, 13, 25, 27, 29, 33

23 Şubat Süper Loto sayıları: 5, 19, 20, 29, 36, 40

16 Şubat Süper Loto sayıları: 6, 10, 28, 29, 47, 53

9 Şubat Süper Loto sayıları: 20, 23, 27, 29, 40, 48