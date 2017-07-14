Süper Loto sonuçları 13 Temmuz: Yeni devir serisi mi başlıyor?

Zengin olma umuduyla kupon dolduran binlerce vatandaş Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. Geçen hafta Süper Loto uzun süre devrettikten sonra tarihinin en büyük ikramiyelerinden birini kazanmıştı. Bu haftaki 13 Temmuz tarihli Süper Loto sonuçlarına göre Süper Loto devretti ve gelecek haftaya kaldı.
SÜPER LOTO SONUÇLARI 13 TEMMUZ
Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından belirlendi, 508. hafta sonuçlarına göre şanslı numaralar şu şekilde;
24-27-28-36-39-40
SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI
|6 bilen kişi sayısı :
|1. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|1.438.999,71TL
|5 bilen kişi sayısı :
|36
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|12.437,00TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.581
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|186,50TL
|3 bilen kişi sayısı :
|53.185
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|15,60 TL