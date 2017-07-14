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Süper Loto sonuçları 13 Temmuz: Yeni devir serisi mi başlıyor?

Süper Loto tarihinin en büyük ikramiyelerinden birini geçtiğimiz hafta kazandırdı. Şans oyunu tutkunları bu hafta da bayilere koştu Süper Loto kuponlarını doldurdu ve dün akşam saatlerinde Süper Loto sonuçlarına kavuştu. 13 Temmuz tarihli Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kimse kazanamadı, işte detaylar...

09:0514 Temmuz 2017
Gündem
Süper Loto sonuçları 13 Temmuz: Yeni devir serisi mi başlıyor?
Süper Loto tarihinin en büyük ikramiyelerinden birini geçtiğimiz hafta kazandırdı. Şans oyunu tutkunları bu hafta da bayilere koştu Süper Loto kuponlarını doldurdu ve dün akşam saatlerinde Süper Loto sonuçlarına kavuştu. 13 Temmuz tarihli Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kimse kazanamadı, işte detaylar...

Zengin olma umuduyla kupon dolduran binlerce vatandaş Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. Geçen hafta Süper Loto uzun süre devrettikten sonra tarihinin en büyük ikramiyelerinden birini kazanmıştı. Bu haftaki 13 Temmuz tarihli Süper Loto sonuçlarına göre Süper Loto devretti ve gelecek haftaya kaldı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 13 TEMMUZ

Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından belirlendi, 508. hafta sonuçlarına göre şanslı numaralar şu şekilde;

24-27-28-36-39-40

super-loto-sonuclari

SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

6 bilen kişi sayısı :1. DevirKişi başına düşen ikramiye tutarı:1.438.999,71TL
5 bilen kişi sayısı :36Kişi başına düşen ikramiye tutarı:12.437,00TL
4 bilen kişi sayısı :2.581Kişi başına düşen ikramiye tutarı:186,50TL
3 bilen kişi sayısı :53.185Kişi başına düşen ikramiye tutarı:15,60 TL
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