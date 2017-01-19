Süper Loto sonuçları 19 Ocak: Süper Loto’da inanılmaz devir!

19 Ocak tarihli Süper Loto sonuçları belli oldu ve bu haftanın yani 483. haftanın çekilişinde 8. devir gerçekleşti ve ikramiye 14 milyon liranın üzerine çıktı. İşte haftanın Süper Loto sonuçları...

19 Ocak tarihli Süper Loto sonuçları belli oldu ve bu haftanın yani 483. haftanın çekilişinde 8. devir gerçekleşti ve ikramiye 14 milyon liranın üzerine çıktı. İşte haftanın Süper Loto sonuçları...

19 Ocak tarihli Süper Loto sonuçları Süper Loto tutkunu vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Haftalardır sahibini bulamayarak devreden ikramiye büyüdükçe büyüdü fakat yine de sahibini bulamadı. 15 milyon liraya yaklaşan ikramiye yine devretti. Peki bu hafta hangi şanslı numaralar kazandı, beş bilen şans oyunu tutkunları kaç lira ikramiye kazandı?

483. haftanın numaraları: 1, 7, 27, 32, 50, 51



Yukarıdaki şanslu numaraları bilen çıkmayınca, Süper Loto’nun büyük ikramiyesi yine devretti ve 14 milyon liranın üzerine çıktı. Önümüzdeki hafta ikramiyenin daha da artarak 18 milyon dolaylarına yükselmesi bekleniyor.



Süper Loto’da kazanılan diğer ikramiye miktarlarının dağılımı şöyle; 5 bilen 60 kişi 13.181,45 TL, 4 bilen 4.243 kişi 200,35 TL, 3 bilen 89.921 kişi ise 16,30 TL ikramiye kazandılar.