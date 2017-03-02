Süper Loto sonuçları 2 Mart: İşte MPİ Süper Loto 489. haftasında altı bilen yine yok!

Süper Loto çekildi. Süper Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Geçen haftadan yaklaşık beş milyon devir eden Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. 2 Mart Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı ve 4. kez devir etti. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın şanslı sayıları ve ikramiye miktarları...

Süper Loto çekildi. Süper Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Geçen haftadan yaklaşık beş milyon devir eden Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. 2 Mart Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı ve 4. kez devir etti. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın şanslı sayıları ve ikramiye miktarları...

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı olarak yapılan 2 Mart Süper Loto çekilişi yapıldı. Son 3 haftayı devirle kapatan ve bu haftaya yaklaşık 5 milyon devir eden Süper Loto’da heyecan büyüktü. Nefeslerin tutularak beklendiği Süper Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmadı ve Süper Loto 4. kez devir etti. . İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye miktarları…

Süper Loto 489. haftanın kazandıran numaraları; 4, 13, 25, 27, 29, 33 olarak açıklandı.

Süper Loto 2 Mart çekilişinde altı bilen olmadığı için 6 milyon 602 bin 827 lira altmış iki kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Süper Loto’da diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 73 kişi 8 bin 193 lira kırk beşer kuruş, 4 bilen 4 bin 555 kişi 141 lira elli beşer kuruş, 3 bilen 87 bin 445 kişi 12 lira altmış beşer kuruş ikramiye kazandılar.

Süper Loto çekilişi öncesi yapılan açıklama bu hafta dağıtılacak toplam ikramiye 8 milyon 951 bin 888 TL, büyük ikramiye miktarı ise 6 milyon 602 bin 827 TL olarak açıklandı.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Loto’da geçen hafta altı bilen yine çıkmadı ve üçüncü kez devir etti. 23 Şubat Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 4 milyon 680 bin 868 lira yirmi dört kuruş olan büyük ikramiye devir etti.

Süper Loto’da 488. haftanın kazandıran numaraları; 5, 19, 20, 29, 36 ve 40 olarak belirlendi.

Süper Loto’da diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 55 kişi 9 bin 797’şer lira, 4 bilen 3 bin 339 kişi 172 lira doksanar kuruş, 3 bilen 69 bin 9 kişi 14 lira ellişer kuruş ikramiye kazandılar.

SÜPER LOTO’DA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi 17 Ocak 2017’da bir duyuru ile Süper Loto’da devir sayısının kaç olduğuna açıklık getirdi. Milli Piyango İdaresi’nin yaptığı açıklama şu şekilde;Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.