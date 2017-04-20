Süper Loto sonuçları 20 Nisan | Milli Piyango Süper Loto 496. hafta sonucu ve sayıları

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi tarafından 496. kez düzenlenen Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı ve yaklaşık 1.5 milyon lira haftaya devir etti. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve kazanılan ikramiye miktarları listesi...

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunları içinde en çok kazandıranı olan Süper Loto 496. hafta çekilişi yapıldı. Noter ve çekiliş komitesi ile birlikte canlı yayında yapılan çekilişte haftanın talihli sayıları belirlendi. Süper Loto 20 Nisan çekilişinde altı bilen çıkmadı ve büyük ikramiye haftaya devir etti. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları…

Süper Loto 496. hafta kazandıran numaraları; 3, 6, 22, 24, 33, 37 olarak belirlendi.

Süper Loto 20 Nisan çekilişinde altı bilen çıkmayınca bir milyon 507 bin 648 lira yirmi iki kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Süper Loto çekilişinde dağıtılan diğer ikramiyeler ise şöyle; 5 bilen 47 kişi 9 bin 980 lira doksanar kuruş, 4 bilen 3 bin 84 kişi 163 lira otuz beşer kuruş, 3 bilen 64 bin 911 kişi 13 lira kırkar kuruş ikramiye alacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 13 NİSAN

Süper Loto 495. hafta kazandıran numaraları; 4, 11, 30, 41, 47, 51 olarak belirlendi.

Süper Loto 13 Nisan çekilişinde altı bilen iki kişi 13 milyon 10 bin 889 lira on beşer kuruş ikramiye kazandılar. Süper Loto’nun talihlilerinin kuponlarını Mersin’in Erdemli ile Kayseri’nin Kocasinan ilçelerindenki bayilerden yatırdıkları öğrenildi.

Süper Loto 495’inci hafta çekilişinde dağıtılan diğer ikramiyeler ise şöyle; 5 bilen 135 kişi 12 bin 844 lira, 4 bilen 8 bin 691 kişi 213 lira 80’er kuruş, 3 bilen 193 bin 309 kişi 16 lira 65’er kuruş ikramiye alacak.